Planeta
SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO JAPAN: Potres od šest stepeni blizu ostrva Honšu
- Zemljotres magnitude 6 stepeni Rihtera pogodio je Japan u 23:15 časova.
- Epicentar je bio blizu ostrva Honšu, a hipocentar na dubini od oko 350,9 kilometara.
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Zemljotres magnitude šest stepeni Rihtera zabeležen je u 23:15 časova, na području Japana.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 33.765 i dužine 137.117, blizu ostrva Honšu.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 350.9 kilometara ispod površine zemlje.
Kurir.rs/Agencije
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