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Zemljotres magnitude šest stepeni Rihtera zabeležen je u 23:15 časova, na području Japana.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 33.765 i dužine 137.117, blizu ostrva Honšu.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 350.9 kilometara ispod površine zemlje.

Kurir.rs/Agencije

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