STRAVIČAN BILANS SUDARA VOZOVA: Identifikovano 56 od 69 poginulih u železničkoj nesreći u Španiji
- U železničkoj nesreći u Urdi, u provinciji Toledo, identifikovano je 56 od 69 poginulih, među njima svih 54 španskih državljana i dve strankinje.
- Preostalih 13 žrtava trebalo bi da bude identifikovano uskoro, dok se 41 povređena osoba i dalje leči u bolnicama, a 19 je na intenzivnoj nezi.
U teškoj železničkoj nesreći koja se dogodila u mestu Urda, u španskoj provinciji Toledo, identifikovano je 56 od ukupno 69 stradalih, uključujući svih 54 španskih državljana, kao i dve strane državljanke - jednu Francuskinju i jednu Portugalku, saopštio je u subotu Integrisani centar za podatke (CID).
Identifikacija preostalih 13 žrtava, za koje se pretpostavlja da su strani državljani, trebalo bi da bude završena u narednim satima, uz pomoć međunarodne saradnje, prenosi RTVE.
Prema najnovijim podacima, 41 povređena osoba i dalje se nalazi na bolničkom lečenju, od kojih je 19 na odeljenjima intenzivne nege.
U bolnicama u regionu Kastilja-La Manča hospitalizovane su 34 osobe, uključujući 15 pacijenata na intenzivnoj nezi, dok se još sedam povređenih leči u bolnicama u Madridu.
Od početka zbrinjavanja povređenih, u bolnicama Kastilje-La Manče evidentirano je 110 povređenih, a 76 osoba je u međuvremenu otpušteno na kućno lečenje.
Oko 60 članova porodica nestalih i dalje čeka informacije o svojim najbližima u centru za podršku u Toledu, gde im pomoć pruža 27 stručnjaka za psihološku podršku.
Na mestu nesreće nastavljeni su radovi na uklanjanju ličnih stvari i prtljaga putnika iz dva voza, kao i pripreme za pomeranje oštećenih vagona. U akciji učestvuju pripadnici Civilne garde, spasilački timovi i jedinice sa psima tragačima.
Vlasti regiona Kastilja-La Manča zadržale su na snazi prvi stepen regionalnog plana za vanredne situacije, dok će Jedinica za vanredne situacije španske vojske (UME) nastaviti angažovanje na mestu nesreće.
Kurir.rs/Tanjug