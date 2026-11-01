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Sudar dva brza voza kompanija Renfe i Irio u provinciji Toledo u Španiji, železnička nesreća sa najmanje 39 poginulih.

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U teškoj železničkoj nesreći koja se dogodila u mestu Urda, u španskoj provinciji Toledo, identifikovano je 56 od ukupno 69 stradalih, uključujući svih 54 španskih državljana, kao i dve strane državljanke - jednu Francuskinju i jednu Portugalku, saopštio je u subotu Integrisani centar za podatke (CID).

Identifikacija preostalih 13 žrtava, za koje se pretpostavlja da su strani državljani, trebalo bi da bude završena u narednim satima, uz pomoć međunarodne saradnje, prenosi RTVE.

Prema najnovijim podacima, 41 povređena osoba i dalje se nalazi na bolničkom lečenju, od kojih je 19 na odeljenjima intenzivne nege.

Foto: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Handout / AFP / Profimedia

U bolnicama u regionu Kastilja-La Manča hospitalizovane su 34 osobe, uključujući 15 pacijenata na intenzivnoj nezi, dok se još sedam povređenih leči u bolnicama u Madridu.

Od početka zbrinjavanja povređenih, u bolnicama Kastilje-La Manče evidentirano je 110 povređenih, a 76 osoba je u međuvremenu otpušteno na kućno lečenje.

Oko 60 članova porodica nestalih i dalje čeka informacije o svojim najbližima u centru za podršku u Toledu, gde im pomoć pruža 27 stručnjaka za psihološku podršku.

Foto: ANGELES VISDOMINE/EFE, EPA / J.J.Guillen, EPA Chema Moya

Na mestu nesreće nastavljeni su radovi na uklanjanju ličnih stvari i prtljaga putnika iz dva voza, kao i pripreme za pomeranje oštećenih vagona. U akciji učestvuju pripadnici Civilne garde, spasilački timovi i jedinice sa psima tragačima.

Vlasti regiona Kastilja-La Manča zadržale su na snazi prvi stepen regionalnog plana za vanredne situacije, dok će Jedinica za vanredne situacije španske vojske (UME) nastaviti angažovanje na mestu nesreće.