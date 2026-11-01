Slušaj vest

U teškoj železničkoj nesreći koja se dogodila u mestu Urda, u španskoj provinciji Toledo, identifikovano je 56 od ukupno 69 stradalih, uključujući svih 54 španskih državljana, kao i dve strane državljanke - jednu Francuskinju i jednu Portugalku, saopštio je u subotu Integrisani centar za podatke (CID).

Identifikacija preostalih 13 žrtava, za koje se pretpostavlja da su strani državljani, trebalo bi da bude završena u narednim satima, uz pomoć međunarodne saradnje, prenosi RTVE.

Prema najnovijim podacima, 41 povređena osoba i dalje se nalazi na bolničkom lečenju, od kojih je 19 na odeljenjima intenzivne nege.

Španija sudar vozova
Foto: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Handout / AFP / Profimedia

U bolnicama u regionu Kastilja-La Manča hospitalizovane su 34 osobe, uključujući 15 pacijenata na intenzivnoj nezi, dok se još sedam povređenih leči u bolnicama u Madridu.

Od početka zbrinjavanja povređenih, u bolnicama Kastilje-La Manče evidentirano je 110 povređenih, a 76 osoba je u međuvremenu otpušteno na kućno lečenje.

Oko 60 članova porodica nestalih i dalje čeka informacije o svojim najbližima u centru za podršku u Toledu, gde im pomoć pruža 27 stručnjaka za psihološku podršku.

Pedro Martinez Španija nesreća sudar vozova
Foto: ANGELES VISDOMINE/EFE, EPA / J.J.Guillen, EPA Chema Moya

Na mestu nesreće nastavljeni su radovi na uklanjanju ličnih stvari i prtljaga putnika iz dva voza, kao i pripreme za pomeranje oštećenih vagona. U akciji učestvuju pripadnici Civilne garde, spasilački timovi i jedinice sa psima tragačima.

Vlasti regiona Kastilja-La Manča zadržale su na snazi prvi stepen regionalnog plana za vanredne situacije, dok će Jedinica za vanredne situacije španske vojske (UME) nastaviti angažovanje na mestu nesreće.

Kurir.rs/Tanjug

Ne propustitePlanetaMNOGO POZNATIH POGINULO U SUDARU VOZOVA! Identifikovane žrtve, porodice i dalje tragaju za nestalima, jedna priča je posebno potresna! (FOTO/VIDEO)
Železnička nesreća u Španiji
PlanetaPETORO LJUDI PRONAĐENO ŽIVO! Potraga posle stravične železničke nesreće u Toledu i dalje traje: 67 se i dalje vodi kao nestalo (FOTO)
Sudar dva brza voza kompanija Renfe i Irio u provinciji Toledo u Španiji, železnička nesreća sa najmanje 39 poginulih.
PlanetaTRAGEDIJA U ŠPANIJI MOGLA DA BUDE JOŠ GORA: Treći voz stao na dva kilometra od mesta nesreće, a stizala još dva!
Sudar dva brza voza kompanija Renfe i Irio u provinciji Toledo u Španiji, železnička nesreća sa najmanje 39 poginulih.
PlanetaOVO JE POGINULI MAŠINOVOĐA (36), IZA SEBE JE OSTAVIO TRUDNU SUPRUGU! Svojim herojskim činom sprečio je da tragedija u Španiji bude daleko veća! (FOTO)
Španija sudar vozova
PlanetaTRAGEDIJA U ŠPANIJI: Jedan od vozova u sudaru kretao se brzinom između 160 i 200 km/č
Španija sudar vozova
PlanetaRAZMERE TRAGEDIJE U ŠPANIJI SVE VEĆE: Broj žrtava u sudaru vozova porastao na 74!
Sudar dva brza voza kompanija Renfe i Irio u provinciji Toledo u Španiji, železnička nesreća sa najmanje 39 poginulih.
PlanetaŽELEZNIČKA NESREĆA UGASILA NADE SANČEZA DA OSTAJE NA VLASTI? Premijer taman počeo da jača u anketama pred izbore, opozicija sada udara iz svih oružja (FOTO)
Pedro Martinez Španija nesreća sudar vozova
PlanetaOBJAVLJEN AUDIO-SNIMAK RAZGOVORA KOJI JE DOVEO DO SUDARA VOZOVA U ŠPANIJI: Dispečer dobio jasnu narebu koja predstavlja jedan od uzroka nesreće! (VIDEO)
autobus nesreća Španija