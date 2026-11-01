POLJSKA NA NOGAMA: Haos ispred Ustavnog suda, okupio se veliki broj građana (VIDEO)
- Protesti su usledili posle suspenzije čelnika suda, a ranije je zabeležen pokušaj nasilnog ulaska i privođenje četiri osobe.
- Predsednik Karol Navrocki prekinuo je put u Senegal i u Varšavi održao konsultacije sa partijama o rešenju spora.
Veliki broj građana okupio se danas ispred sedišta Ustavnog suda Poljske u Varšavi, gde demonstranti nose poljske zastave i uzvikuju parole poput "Ovo je Poljska", dok je policija pojačala prisustvo kako bi obezbedila skup.
Prema pisanju poljskih medija, među okupljenima preovlađuju starije osobe, a zbog povećanja broja demonstranata policija je rasporedila dodatne snage ispred zgrade suda i na ulazu u kompleks.
Ulica Aleja Šuha zatvorena je za saobraćaj, prenosi TVP.
Protesti su usledili nakon što je u petak na sajtu Ustavnog suda objavljeno je da su suspendovani predsednik suda Bogdan Švjenčkovski i potpredsednik Bartlomeju Sohanjski, nakon čega je rukovođenje sudom preuzela sudija Ana Korvin-Pjotrovska.
U petak je došlo do pokušaja nasilnog ulaska u kompleks suda, a policija je privela četiri osobe. Troje je osumnjičeno za neovlašćeni ulazak na posed institucije, dok je četvrta osoba privedena zbog vređanja policijskog službenika.
Do novog incidenta došlo je jutros oko 11 časova, kada je 30-godišnji muškarac napao jednu od organizatorki protesta nakon što ga je pozvala da skine fantomku, saopštila je policija.
Tokom hapšenja kod njega su pronađeni nož, gasni pištolj, značka sa natpisom "Security" koja podseća na policijsku, kao i narkotici.
Zbog krize je poljski predsednik Karol Navrocki prekinuo putovanje u Senegal i vratio se u zemlju, gde je održao konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka o mogućem rešenju spora.
Razgovori su danas održani u predsedničkoj palati, a među učesnicima su bili predstavnici stranke Poljska 2050 i Poljske narodne partije.
Kurir.rs/Agencije