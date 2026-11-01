Japan je pogodio zemljotres jačine 6 stepeni po Rihteru, sa epicentrom u okeanu južno od Nagoje, na dubini od 325 kilometara
Planeta
SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO JAPAN! Epicentar 325 kilometara južno od Nagoje, da li će biti cunamija?
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Zamljotresjačine 6,0 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Japan, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Potres se dogodio u 7:15 časova po lokalnom vremenu, a epicentar zemljotresa bio je na otvorenom okeanu i dubini od 325 kilometara, južno od Nagoje.
Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.
Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.
(Kurir.rs/Tanjug)
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