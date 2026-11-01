Slušaj vest

Zamljotresjačine 6,0 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Japan, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Potres se dogodio u 7:15 časova po lokalnom vremenu, a epicentar zemljotresa bio je na otvorenom okeanu i dubini od 325 kilometara, južno od Nagoje.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

(Kurir.rs/Tanjug)

Ne propustitePlanetaSNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO JAPAN: Potres od šest stepeni blizu ostrva Honšu
japan zemljotres
PlanetaBRUTALAN UDAR NA 1.000 KM OD TOKIJA! Snažan zemljotres jačine 7 stepeni kod ostrva Ogasavara, preti li cunami? Seizmolozi upozoravaju na ono što dolazi
Japan
PlanetaLEKARI LETELI PO OPERACIONOJ SALI, KOTRLJALI SE PO PODU! Operisali pacijenta a onda je krenulo da TUTNJI, sve se treslo, pogledajte reakciju japanskog hirurga!
Zemljotres u Japanu
PlanetaTEŠKE POSLEDICE SNAŽNOG ZEMLJOTRESA U JAPANU: Najmanje 13 žrtava, traga se za nestalima! Spasioci u trci s vremenom
collage.jpg