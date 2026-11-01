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U Bugarskojse danas održavaju izbori na kojima će građani te zemlje izabrati svog sedmog predsednika, između Ilijane Jotove, koja je vršilac dužnosti predsednice Bugarske i Andreja Djurova, koji je bivši privremeni premijer i bivši guverner Bugarske centralne banke.

U prvom krugu izbora koji su održani pre nedelju dana nijedan od 27 kandidata na predsedničkim izborima nije dobio potrebnu podršku za pobedu u prvom krugu, prenosi BTA.

Ilijana Jotova
Ilijana Jotova Foto: BORISLAV TROSHEV/EPA

Pravo glasa na izborima ima skoro 6,6 miliona ljudi a 9.373 biračkih mesta biće otvoreno od 7 do 20 sati, saopštila je bugarska Centralna izborna komisija. Glasači će u isto vreme glasati i za potpredsednike.

Kandidat Ilijane Jotove za potpredsednika je Kiril Valčev a njih podržavaju vladajuća stranka Progresivna Bugarska i Socijalistička partija.

Ilijana Jotova
Ilijana Jotova Foto: BULGARIAN PRESIDENCY / HANDOUT/BULGARIAN PRESIDENCY

Kandidata Andreja Djurova za potpredsednika je Georgi Kandev i njih podržavaju prozapadne opozicione snage.

CIK će objaviti konačne rezultate predsedničkih i potpredsedničkih izbora u roku od tri dana nakon glasanja.

(Kurir.rs/Tanjug)

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