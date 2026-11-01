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Ukrajinaje, prema izveštajima, pokrenula napad kamikaza-dronovima lansiranim iz meteoroloških balona na najprometniji moskovski aerodrom, što je izazvalo potpuni haos u avio-saobraćaju širom Rusije.

Neverovatni snimci navodno prikazuju balon koji se nalazi na velikoj visini i sa kojeg visi dron, u trenutku kada je širom Rusije prizemljeno gotovo 1.000 letova.

Hiljade putnika ostale su zaglavljene na aerodromima širom Rusije u subotu, dok ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pojačava napore da parališe vazdušni prostor iznad ruske prestonice.

1/7 Vidi galeriju Ukrajinci meteorološkim balonima dopremaju kamikaza-dronove do mesta napada. Tako su navodno napadnuti i moskovski aerodromi što je dovelo do velikih kašnjenja i otkazivanja letova i velikog nezadovoljstva među putnicima. Foto: screenshot thesun.co.uk

Brojni ruski kanali na društvenim mrežama potvrdili su upotrebu nove taktike, navodeći da je "ovo sprava koju neprijatelj koristi za napade na rusku prestonicu, u pokušaju da poremeti rad moskovskog avio-čvorišta".

Prema navodima, baloni se koriste za prenošenje dronova na velikim visinama do područja u kojem se nalazi meta, nakon čega se oni lansiraju kako bi izazvali što veću štetu. Ovo je dovelo do velikog nezadovoljstva putnika na aerodromima u Moskvi.

Na snimcima se vide ogromni redovi na moskovskom međunarodnom aerodromu Šeremetjevo, gde je navodno došlo do napada dronom lansiranim iz balona. Ukrajinski komentator za pitanja nacionalne bezbednosti Andrij Kovaljenko izjavio je sledeće:

- Rusi objavljuju snimke sa aerodroma Šeremetjevo. Posledice Putinove geopolitike ogledaju se u neprekidnim poremećajima u saobraćaju. Sami su izabrali ovaj put i moraju da snose posledice - rekao je on.

Još jedan snimak prikazuje gust dim koji se uzdiže u blizini velikog vazduhoplovnog čvorišta, zbog čega se sumnja da se dron srušio u okolini aerodroma.

Aerodrom Vnukovo, koji koriste ruski zvaničnici i VIP gosti, zabeležio je 119 kašnjenja i deset otkazanih letova. Pojedini putnici navodno čekaju danima na svoje letove, jer su avioni zadržani na drugim aerodromima i ne mogu da polete ka Moskvi.

Novosibirski aerodrom, najveći u Sibiru, suočio se sa poremećajima u radu sa oko 100 aviona.

Na aerodromu Pulkovo u Sankt Peterburguzabeleženo je 138 kašnjenja i otkazivanja letova. Deo haosa izazvali su i redovni napadi dronovima koji se lansiraju sa teritorije Ukrajine. Brojni putnici u Moskvi žalili su se na nedostatak informacija od ruskih vlasti.

Jedna žena koja je putovala avionom kompanije Pobeda izjavila je: "U avionu ima dece. Nema hrane, samo vode".

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da je u prethodna dva i po dana oborilo 2.690 ukrajinskih dronova, što je jedna od najvećih brojki od početka rata. Ukrajina za nastalu situaciju krivi Putina, koji odbija da zaustavi rat, kao i Ruse koji ga podržavaju.

Sličnu poruku uputio je i britanski ministar Ed Miliband, koji je tokom susreta sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovim direktno kritikovao Putina.

- Svi znamo da ste vi agresor - poručio je Miliband.

Tokom burnog susreta sa ruskim ministrom spoljnih poslova na samitu G20, osudio je neprekidno krvoproliće u Ukrajini i upozorio Moskvu rečima: "Ne dobijate ovaj rat".