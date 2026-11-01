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U centru Frankfurtau subotu kasno uveče demonstranti su pljačkali prodavnice, a došlo je i do sukoba sa policijom u tom i drugim nemačkim gradovima, nakon što su se masovni protesti zbog troškova života, koji su uglavnom protekli mirno, pretvorili u nasilje.

Osim Frankfurta, finansijskog centra Nemačke, incidenti su zabeleženi i u Berlinu, Kelnu i Hamburgu. Policija je saopštila da je koristila vodene topove kako bi rasterala demonstrante koji su na pripadnike hitnih službi bacali pirotehnička sredstva, kamenice i flaše.

"Gen Z regelt" predvodio proteste u Nemačkoj

Hiljade ljudi prethodno je učestvovalo u demonstracijama koje je organizovala grupa "Gen Z regelt", što u prevodu znači "Generacija Z preuzima stvari u svoje ruke".

1/9 Vidi galeriju Nemačka protesti demonstracije Foto: Ebrahim Noroozi/AP

Demonstranti su protestovali zbog nedovoljnog finansiranja škola, visokih troškova života, smanjenja javne potrošnje i obaveznog služenja vojnog roka.

Nemiri u Nemačkoj usledili su nakon sličnih masovnih protesta mladih u Francuskoj, gde je u subotu demonstriralo više od 320.000 ljudi.

Veliki deo glavne frankfurtske trgovačke ulice bio je blokiran policijom. Portparol policije izjavio je da je u gradu uhapšen veliki broj ljudi.

1/15 Vidi galeriju Nemačka protesti Foto: Christopher Neundorf/EPA

Vlasti u Frankfurtu, Minhenu i Berlinu procenile su da je na protestima bilo do 18.000 ljudi, što je približno polovina broja koji su organizatori najavili na svom sajtu. Nemački mediji navode da je na desetine hiljada ljudi protestovalo u gradovima širom zemlje.

Portparolka grupe "Gen Z regelt", Lina Fridrih izjavila je da su demonstracije organizovane kako bi se "borili za mir i slobodu, a ne za rat i prinudu".

- Najvažnije nam je da se unapredi podrška zdravstvenom i obrazovnom sistemu. Protivimo se obaveznom služenju vojnog roka i zalažemo se za pravedniju raspodelu nameta - rekla je ona.

Iako su protesti tokom dana uglavnom protekli mirno, situacija se pogoršala kada je pao mrak.

1/8 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti demonstracije Foto: Teresa Suarez/AP, Jeremias Gonzalez/AP

Frankfurtska policija saopštila je na društvenoj mreži Iks da su u centru grada izbili "nasilni neredi". Razbijeni su izlozi nekoliko prodavnica, a na pripadnike hitnih službi bačeni su Molotovljevi kokteli, navela je policija.

Upad u prodavnicu oružja

U kasnijim saopštenjima zvaničnici su naveli da su razbijeni i izlozi prodavnice oružja, kao i da su nakon hapšenja jednog osumnjičenog zaplenjena dva komada oružja.

Roman Posek, ministar unutrašnjih poslova pokrajine Hesen, čiji je Frankfurt najveći grad, izjavio je da se protestima pridružilo "oko 100 jasno identifikovanih levičarskih ekstremista". Dodao je da je "sramno" kako su se demonstracije završile.

- Svima su nam pred očima slike iz Francuske - pljačkanje, paljenje kuća, paljenje policijskih vozila i napadi na policajce. Francuska ne sme da bude uzor u tom pogledu - rekao je Posek.

1/4 Vidi galeriju Nemačka protesti Foto: AP Ebrahim Noroozi, Blaulicht-News.de / imago stock&people / Profimedia

Protesti u Nemačkoj održani su istog dana kada i druge velike demonstracije širom Evrope.

Protesti u Francuskoj

U Francuskoj je više od 320.000 ljudiučestvovalo u trećem uzastopnom vikendu protesta u gradovima širom zemlje. Demonstranti su zahtevali mere za rešavanje problema visokih troškova života i lošeg stanja javnih službi, posebno u sektoru obrazovanja.

Širom Francuske raspoređeno je na hiljade policajaca kako bi obezbeđivali demonstracije, a u pojedinim gradovima policija je koristila suzavac protiv demonstranata. Više od 500 ljudi uhapšeno je nakon sukoba u Tuluzu, Lionu i Marseju.

1/23 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti nemiri Foto: YOAN VALAT/EPA, MOHAMMED BADRA/EPA

Francuski ministar unutrašnjih poslova, Loran Nunjez izjavio je da je jedan policajac povređen Molotovljevim koktelom. Policija u Parizu saopštila je da je nekoliko stotina izgrednika napalo pripadnike bezbednosnih snaga različitim predmetima.

Protesti u Italiji, Portugalu i drugim evropskim državama

Protesti su održani i u Italiji, gde je u Rimu i Torinu došlo do više sukoba između policije i demonstranata.

U Portugaluje policija intervenisala kako bi uklonila novi kamp sa šatorima, podignut nakon što je na hiljade ljudi izašlo na ulice zbog zakona o izdavanju stanova. Demonstranti tvrde da bi taj zakon mogao dodatno da pogorša stambenu krizu u zemlji, u kojoj su cene nekretnina više nego udvostručene tokom prethodne decenije.

1/8 Vidi galeriju Albanija Tirana protersti Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Adnan BECI / AFP / Profimedia, Zilos/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Adnan BECI / AFP / Profimedia, Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

U poslednje vreme, uglavnom mladi demonstranti izlaze ili su izlazili na ulice u brojnim evropskim zemljama, među kojima su Francuska, Belgija, Irska, Španija, Portugal, Italija, Grčka i Albanija.

Iako se konkretni zahtevi razlikuju od zemlje do zemlje, demonstranti se uglavnom fokusiraju na probleme povezane sa troškovima života, poput dostupnosti stanova, kvaliteta obrazovanja, korupcije i smanjenja izdvajanja za javne službe.

Zloupotreba mirnih protesta od strane nasilnih grupa

Međutim, svemu ovome treba dodati i to, da su brojni, navodno demonstranti, zapravo pljačkaši koji su iskoristili i zloupotrebili mirne proteste kako bi kad padne mrak pravili nerede, palili i pljačkali radnje, što se naročito dobro videlo na ulicama Francuske, Nemačke i Belgije.