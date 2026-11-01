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U Cirihu i Bazelu u subotu uveče izbili su neredi tokom neodobrenih demonstracija, a učesnici protesta palili su barikade i sukobljavali se sa policijom. U Cirihu se nekoliko stotina ljudi okupilo u okolini Langštrase i trga Helvecija.

Prema navodima gradske policije, demonstranti su počeli da se okupljaju oko 22:30 časova, a pojedini su nosili maske za "Noć veštica".

Učesnici neodobrenog protesta napravili su barikade od kontejnera za smeće, električnih trotineta i drugih predmeta, a zatim ih zapalili.

1/14 Vidi galeriju Paljenje barikada na ulicama Bazela i Ciriha u Švajcarskoj Foto: screenshot X

Napad na policiju i paljenje automobila

Prema saopštenju policije, grupa nasilnih demonstranata napala je pripadnike policije pirotehničkim sredstvima, kamenicama i flašama. Policija je odgovorila upotrebom vodenih topova, iritirajućih sredstava i gumenih metaka.

U sporednim ulicama došlo je do novih sukoba sa policijom. Oštećeni su izlozi i inventar, uključujući stakla na stanici javnog prevoza Štaufaher i izlozi prodavnica u blizini trga Helvecija. Jedan automobil zapaljen je u ulici Cvinglištrase.

Nešto posle ponoći, grupa demonstranata napala je i policijsku patrolu koja je bila pozvana da interveniše zbog jedne povređene osobe. Policijsko vozilo je oštećeno, a policajci su morali da se povuku pre nego što su mogli da pomognu povređenom tinejdžeru.

Na protest u Cirihu pozvale su levičarske ekstremističke grupe. Osim parola koje su uzvikivali pripadnici levičarske scene, malo toga ukazivalo je na konkretan razlog demonstracija. Nije bilo transparenata.

Policija je navela da su intervencije dodatno otežavali brojni posmatrači, od kojih su se neki fotografisali ispred ljudi koji su palili pirotehnička sredstva ili ispred zapaljenih barikada.

Situacija se uglavnom smirila oko 1:30 časova posle ponoći. Iznos materijalne štete koja je naneta još uvek nije utvrđen.

U Bazelu zapaljene barikade, obustavljen javni prevoz

Neredi su izbili i tokom neodobrenih demonstracija u Bazelu, gde je, prema podacima kantonalne policije, oko 150 ljudi prošlo kroz centar grada.

Okupljanje je počelo u 21 sat na trgu Klaraplac. Nakon prvih govora, demonstranti su krenuli preko Srednjeg mosta do Trga pijace, a potom prema četvrti Sent Johan. Na trgu Sent Johans učesnici protesta podigli su barikade i zapalili ih.

Nakon intervencije policije, demonstranti su pobegli u park Sent Johan, a vatrogasci su ugasili zapaljene barikade.

Duž trase kojom se kretao protest zabeleženo je i uništavanje imovine. Javni prevoz privremeno je bio obustavljen, a bio je otežan i saobraćaj za ostala vozila.