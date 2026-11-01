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Velika ruska rafinerija nafte u gradu Kstovu, u Nižegorodskoj oblasti, navodno je pogođena u napadu dronovima tokom noći između 31. oktobra i 1. novembra, objavio je ukrajinski portal "Kijev independent".

Prema navodima ukrajinskih kanala koji prate ratna dešavanja, napadnuta je rafinerija "Norsi", poznata i kao "Lukoil-Nižegorodnefteorgsintez".

Telegram kanali "Exilenova+" i "Supernova+" objavili su izveštaje i snimke navodnog napada, dok je ruski nezavisni medij "Astra" takođe izvestio da je rafinerija pogođena i da je izbio požar.

Portal navodi da se informacije o napadu i razmerama štete u trenutku objavljivanja nisu mogle nezavisno potvrditi.

"Norsi" je četvrta najveća rafinerija nafte u Rusiji i drugi najveći proizvođač benzina u toj zemlji.Godišnje prerađuje oko 15 do 17 miliona tona sirove nafte, a proizvodi i bitumen, dizel i avionsko gorivo(kerozin) koje se koristi za snabdevanje ruskih oružanih snaga. Rafinerija se nalazi oko 800 kilometara od granice sa Ukrajinom. Ovo nije prvi napad na to postrojenje.

Ukrajinaga je već više puta gađala, a u potvrđenom napadu 26. avgusta izbio je veliki požar. Zbog oštećenja nastalih tada, rafinerija "Norsi" obustavila je rad.

(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)

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