Slušaj vest

Velika ruska rafinerija nafte u gradu Kstovu, u Nižegorodskoj oblasti, navodno je pogođena u napadu dronovima tokom noći između 31. oktobra i 1. novembra, objavio je ukrajinski portal "Kijev independent".

Prema navodima ukrajinskih kanala koji prate ratna dešavanja, napadnuta je rafinerija "Norsi", poznata i kao "Lukoil-Nižegorodnefteorgsintez".

Telegram kanali "Exilenova+" i "Supernova+" objavili su izveštaje i snimke navodnog napada, dok je ruski nezavisni medij "Astra" takođe izvestio da je rafinerija pogođena i da je izbio požar.

Portal navodi da se informacije o napadu i razmerama štete u trenutku objavljivanja nisu mogle nezavisno potvrditi.

"Norsi" je četvrta najveća rafinerija nafte u Rusiji i drugi najveći proizvođač benzina u toj zemlji.Godišnje prerađuje oko 15 do 17 miliona tona sirove nafte, a proizvodi i bitumen, dizel i avionsko gorivo(kerozin) koje se koristi za snabdevanje ruskih oružanih snaga. Rafinerija se nalazi oko 800 kilometara od granice sa Ukrajinom. Ovo nije prvi napad na to postrojenje.