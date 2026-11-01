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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiobjavio je danas da su ukrajinske snage uništile ruski odbrambeni industrijski kompleks i objekte protivvazdušne odbrane vredne 70 miliona dolara.

U Rostovskoj oblasti Rusije, ukrajinske snage su pogodile fabriku Kamenski, koja se bavi proizvodnjom raketa, kao i kompleks "Pancir-S2" i komandno-štabno vozilo sistema "S-400 Trijumf", objavio je Zelenski na Telegramu.

- Naše sankcije dugog dometa su u Rostovskoj oblasti. Pogođena je fabrika Kamenski, preduzeće ruske odbrambene industrije, koje se bavi proizvodnjom raketa - naveo je on.

Prema rečima Zelenskog, ukrajinska vojska je pogodila i kompleks "Pancir-S2" i komandno-štabno vozilo sistema "S-400 Trijumf".

- Ukupni troškovi pogođenih objekata protivvazdušne odbrane iznose oko 70 miliona dolara - naglasio je ukrajinski predsednik.

Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

Takođe se zahvalio vojnicima SBU i drugim pripadnicima Odbrambenih snaga na operaciji.

- Pravedno se branimo od ruske agresije i činimo sve da smanjimo mogućnost Rusije da je nastavi - rekao je šef ukrajinske države.

Kako je objavio Ukrinform, operativci Centra za specijalne operacije "Alfa" Službe bezbednosti Ukrajine neutralisali su 3.198 ruskih vojnika za nedelju dana.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Ilustracija)

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