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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da se, tokom protekle noći, energetska infrastruktura te zemlje našla se na udaru ruskih napada u Dnjepropetrovskoj, Viničkoj, Žitomirskoj i Hmeljnickoj oblasti.

- Na meti su se našle trafostanice, transformatori i dalekovodi koji snabdevaju domove naših građana električnom energijom. Ekipe za popravke rade na svim lokacijama. U ovom trenutku, stotine hiljada porodica i dalje nemaju struju - rekao je Zelenski u objavi na platformi Iks.

Prema njegovim rečima, "masovni ruski napadi na drugu kritičnu infrastrukturu u Ukrajini takođe se nastavljaju nesmanjenom žestinom".

- Tokom protekle nedelje, Rusija je na Ukrajinu lansirala 1.940 borbenih dronova, više od 1.580 navođenih avionskih bombi i 44 rakete različitih tipova, uključujući 36 balističkih raketa. Intenzitet udara je izuzetno visok, a Rusi pokušavaju da maksimalno iskoriste nedostatak presretača za balističke rakete - naveo je Zelenski.

Dodao je da Ukrajinasvakodnevno ukazuje na potrebu za raketama "Patriot" i da se sa takvim zahtevom obraća Sjedinjenim Američkim Državama, Evropi i drugim partnerima koji mogu da pomognu.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

- Tokom ovog meseca, Sjedinjene Države i evropske zemlje donele su nove odluke o dodatnim paketima pomoći za Ukrajinu. Međutim, realizacija ovih isporuka ne sme da potraje godinama. Rusija upravo sada uništava infrastrukturu i ubija naše ljude, a ove zime se posebno oslanja na balističke rakete - zaključio je Zelenski.

Istakao je da, shodno tome, "odluke o protivvazdušnoj odbrani moraju da se sprovedu odmah".