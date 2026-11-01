"STOTINE HILJADA PORODICA I DALJE NEMAJU STRUJU" Zelenski o najnovijim ruskim napadima na Ukrajinu, na meti četiri oblasti: "Intenzitet udara je izuzetno visok"
- Stotine hiljada porodica i dalje nema struju
- Naveo je da je Rusija tokom nedelje lansirala 1.940 dronova, više od 1.580 navođenih bombi i 44 rakete, uključujući 36 balističkih raketa
- Kako je rekao, intenzitet udara bio je izuzetno visok
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da se, tokom protekle noći, energetska infrastruktura te zemlje našla se na udaru ruskih napada u Dnjepropetrovskoj, Viničkoj, Žitomirskoj i Hmeljnickoj oblasti.
- Na meti su se našle trafostanice, transformatori i dalekovodi koji snabdevaju domove naših građana električnom energijom. Ekipe za popravke rade na svim lokacijama. U ovom trenutku, stotine hiljada porodica i dalje nemaju struju - rekao je Zelenski u objavi na platformi Iks.
Prema njegovim rečima, "masovni ruski napadi na drugu kritičnu infrastrukturu u Ukrajini takođe se nastavljaju nesmanjenom žestinom".
- Tokom protekle nedelje, Rusija je na Ukrajinu lansirala 1.940 borbenih dronova, više od 1.580 navođenih avionskih bombi i 44 rakete različitih tipova, uključujući 36 balističkih raketa. Intenzitet udara je izuzetno visok, a Rusi pokušavaju da maksimalno iskoriste nedostatak presretača za balističke rakete - naveo je Zelenski.
Dodao je da Ukrajinasvakodnevno ukazuje na potrebu za raketama "Patriot" i da se sa takvim zahtevom obraća Sjedinjenim Američkim Državama, Evropi i drugim partnerima koji mogu da pomognu.
- Tokom ovog meseca, Sjedinjene Države i evropske zemlje donele su nove odluke o dodatnim paketima pomoći za Ukrajinu. Međutim, realizacija ovih isporuka ne sme da potraje godinama. Rusija upravo sada uništava infrastrukturu i ubija naše ljude, a ove zime se posebno oslanja na balističke rakete - zaključio je Zelenski.
Istakao je da, shodno tome, "odluke o protivvazdušnoj odbrani moraju da se sprovedu odmah".
(Kurir.rs/Tanjug)