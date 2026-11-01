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Rusija je sve bliže aktiviranju svog "novog oka" nad Evropom. Prema medijskim izveštajima, izgradnja ogromnog radarskog kompleksa u Kalinjingradu, ruskoj eksklavi sa snažnim vojnim prisustvom, gotovo je završena, piše Dojče vele.

Posmatrana iz vazduha, tri kraka prostranog kompleksa, od kojih je svaki duži od 500 metara, izgledaju poput traga nekog vanzemaljskog oblika života ostavljenog usred inače netaknute šume.

Građevina bi mogla da se uporedi i sa platformom za sletanje ili lansiranje, namenjenom ogromnoj moskovskoj obaveštajnoj mreži.

Analitičar za bezbednost Vajdotas Malinionis kaže da je radar toliko veliki da može da "posmatra" i iza zakrivljenosti Zemlje.

Bivši litvanski komandant rekao je za DW da će radarski sistem za nadzor izvan horizonta (OTH), koji se gradi u blizini Gvardejska, imati domet od oko 3.000 kilometara.

To bi Moskvi omogućilo nadzor nad gotovo celom Evropom, kao i nad čitavom teritorijom Ukrajine.

Prema izveštajima, sistem bi Rusiji omogućio presretanje satelitskih komunikacija, kao i otkrivanje kretanja aviona i balističkih raketa.

"Cilj i svrha ovog radara jeste osmatranje ciljeva na velikim udaljenostima i mogućnost ranog upozoravanja. Još ne znamo da li je operativno sposoban za obavljanje tih zadataka, ali se svakako upravo sada gradi", dodao je Malinionis.

Centar za elektronsko ratovanje

Britanski list Tajms piše da su sistemi prvenstveno namenjeni otkrivanju i ometanju elektronskih signala, pozivajući se na finsko-poljsku kompaniju ICEYE, koja se bavi svemirskom i odbrambenom tehnologijom.

"Mogli bi da ga koriste u ofanzivnim operacijama kako bi prikupili više informacija o određenim ciljevima", objašnjava Malinionis.

"A ako bi uspeli da dobiju rano upozorenje o kretanju NATO trupa, u slučaju invazije na istočno krilo NATO-a, imali bi više vremena za donošenje odluka", dodaje.

Prema pisanju Tajmsa, kompanija ICEYE smatra da širenje ruskog radarskog sistema za nadzor izvan horizonta pokazuje da se Kalinjingrad razvija u centar za napredne vojne senzore i sisteme za elektronsko ratovanje.

"Novi radar ukazuje na intenziviranje nadmetanja Rusije i NATO-a za vojnu nadmoć i kontrolu nad regionom Kalinjingrada", naglasila je letonska geopolitička analitičarka Evija Djatkovica.

Upozorila je i na moguće posledice.

"To je potencijalno opasna situacija jer se može očekivati dalje jačanje vojnog prisustva na obe strane, a u jednom trenutku preventivni udar mogao bi da postane opcija kako bi se drugoj strani uskratila neprihvatljiva prednost u regionu."

Kalinjingrad raspolaže značajnom vojnom moći

Rusija je već upozorila NATO da bi bila spremna da upotrebi nuklearno oružje ukoliko bi zapadni savez pokušao da blokira Kalinjingrad.

Ta potencijalna tačka sukoba i ruska vojna ispostava nalazi se na obali Baltičkog mora, između članica NATO-a Poljske i Litvanije, u neposrednoj blizini istočnog krila Alijanse.

Eksklava se prostire svega 200 kilometara od istoka prema zapadu i 100 kilometara od severa prema jugu.

Ipak, kako ističe Malinionis, najmanja ruska federalna jedinica, odnosno oblast, raspolaže značajnom vojnom moći.

"Prema nekim izvorima, Rusija ima mogućnost da u Kalinjingradu rasporedi do 100 nuklearnih bojevih glava. Pojedini izvori navode da je njihovo raspoređivanje tamo već počelo, mada to još nije potvrđeno."

Ali to nije sve

Satelitski snimci otkrivaju i nova skloništa za borbene avione na vojnom aerodromu Kalinjingrad-Čkalovsk, piše nemački list Frankfurter algemajne cajtung (FAZ).

Na drugim snimcima vide se lansirne platforme na mobilnom položaju protivvazdušnog raketnog sistema S-400 u Baltijsku, što ukazuje na mogućnost da su ti sistemi već operativni.

"Ovi faktori jasno pokazuju strateški značaj teritorije oko Kalinjingrada i za Rusiju i za NATO", kaže Djatkovica.

"Za Rusiju, između ostalog, geografski položaj Kalinjingrada i tamo raspoređeni nuklearni arsenal omogućavaju upućivanje pretnji prema većini evropskih prestonica", dodaje.

Podsticaj za Zapad

"Ruski zlonamerni signali trebalo bi da podstaknu Zapad da nastavi sa jačanjem svojih vojnih kapaciteta, što će zauzvrat učiniti zajedničko odvraćanje NATO-a i Evrope uverljivijim", savetuje Evija Djatkovica.

Nemački proizvođač oružja Rajnmetal već gradi satelite sa radarom sa sintetičkom aperturom (SAR), u saradnji sa kompanijom ICEYE.

Oni omogućavaju snimanje preciznih slika kretanja trupa i položaja neprijateljskih snaga, čak i noću ili u lošim vremenskim uslovima.

Snimci će se koristiti na istočnom krilu NATO-a, kao i u okviru brigade Bundesvera stacionirane u Litvaniji.

Prvi SAR sateliti trebalo bi da budu lansirani raketom kompanije Spejs eks početkom 2027. godine.

Malinionis se složio da je prilagođavanje najvažnija lekcija koju evropski lideri treba da nauče u vreme ruske agresije.

A kada je reč o novom ruskom radaru, upozorava na jednu njegovu slabost.