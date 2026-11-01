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Ruski predsednik Vladimir Putin odgovorio bi na telefonski poziv ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog ukoliko bi Kijev odlučio da ga pozove, izjavio je danas Jurij Ušakov, Putinov savetnik za spoljnu politiku.

"Mislim da bi se, naravno, javio. Putin nikada nije odbijao razgovore", rekao je Ušakov u razgovoru sa novinarom Pavlom Zarubinom za rusku državnu televiziju Vesti.

Ušakov je tom prilikom ponovo pozvao Zelenskog da lično dođe u Moskvu na pregovore.

Naveo je da ukrajinski predsednik preko različitih posrednika šalje poruke o svojoj spremnosti za direktan susret sa Putinom.

1/4 Vidi galeriju Vladimir Putin Rusija izbori u Rusiji Foto: Dmitry Astakhov/Pool Sputnik Government

Zelenski spreman da razgovara o teritorijama

Izjava iz Kremlja dolazi nakon što je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha potvrdio da je Zelenski spreman da lično razgovara sa Putinom o najtežim pitanjima povezanim sa završetkom rata, uključujući budućnost okupiranih ukrajinskih teritorija.

"Želimo taj sastanak i spremni smo za njega", rekao je Sibiha u intervjuu za finski Helsingin Sanomat.

"Verovatno samo sastanak Zelenskog i Putina može da donese novi kvalitet pregovorima. Zelenski je spreman da razgovara o najtežim i najosetljivijim pitanjima, uključujući teritorijalno pitanje", dodao je.

Ukrajinski ministar smatra da pregovaračke delegacije mogu da razgovaraju o bezbednosnim pitanjima, razmeni zarobljenika i humanitarnim merama, ali da je za političke odluke o teritorijama neophodan direktan razgovor dvojice predsednika.

Ukrajina ne pristaje da prizna okupirane teritorije kao ruske

Kijev je više puta isticao da je spreman da razmotri praktična rešenja za zaustavljanje borbi, uključujući zamrzavanje postojećih linija fronta, ali odbacuje pravno priznavanje ruske vlasti nad okupiranim teritorijama.

Teritorijalno pitanje ostaje jedna od najvećih prepreka postizanju mirovnog sporazuma.

Rusija traži teritorijalne ustupke, dok Ukrajina insistira na očuvanju svog suvereniteta i međunarodno priznatih granica.

Sibiha je rekao i da su nedavni razgovori Putina sa finskim predsednikom Aleksanderom Stubom i norveškim premijerom Jonasom Garom Stereom održani na inicijativu koju je Kijev koordinisao sa svojim partnerima.

Prema rečima ukrajinskog ministra, dvojica evropskih lidera prenela su Putinu poruku o potrebi prekida vatre i predlog da se lično sastane sa Zelenskim.

1/6 Vidi galeriju Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, samit EU u Briselu Foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia, OLIVIER HOSLET/EPA, OLIVIER MATTHYS/EPA

U novembru se pripremaju novi pregovori Ukrajine, SAD i Rusije

Ukrajina, Sjedinjene Američke Države i Rusija pripremaju novu rundu trilateralnih pregovora, koja bi trebalo da bude održana u prvoj polovini novembra.

Zelenski je juče, nakon razgovora sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom u Istanbulu, potvrdio da se razmatra više mogućih mesta održavanja sastanka, uključujući Tursku.

"Trenutno se pripremamo za trilateralni format između Ukrajine, SAD i Rusije u prvoj polovini novembra", rekao je Zelenski.

Dodao je da je sa Erdoganom razgovarao i o mogućnosti uključivanja Turske, evropskih država i drugih partnera u diplomatski proces.

Kijev je ranije pominjao Abu Dabi kao moguće mesto pregovora.

Tačan datum i mesto održavanja sastanka još nisu zvanično potvrđeni.

Moguć i susret Putina, Trampa i Sija

Istovremeno se priprema i mogući sastanak Putina, američkog predsednika Donalda Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), koji se održava 18. i 19. novembra u kineskom Šenženu.

Ušakov je ranije potvrdio da su organizacione pripreme za takav susret počele, iako konačan dogovor o sastanku još nije objavljen.

Prema njegovim rečima, ishod sastanka u Kini mogao bi da utiče i na Putinovu odluku o odlasku na samit grupe G20, koji je najavljen za 14. i 15. decembar u Majamiju.

1/15 Vidi galeriju Sastanak ministara finansija G20 u američkom gradu Ešvilu, ruski ministar prvi put prisustvovao uživo od početka rata u Ukrajini Foto: Gerald Herbert/AP