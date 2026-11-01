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U Grčkoj je otkriven veliki skandal sa nevladinom organizacijom (NVO) koja je prikupljala donacije za lečenje teško bolesne dece. Prema nalazima policijske istrage, od ukupno četiri miliona evra donacija, osumnjičeni su navodno prisvojili čak tri miliona, dok je samo milion evra stigao do porodica kojima je pomoć bila namenjena.

"Osećamo se kao da su prevarili samu našu decu, na čijoj su nesreći zarađivali bogatstvo." Ovim rečima roditelji opisuju za tanea.gr svoj bes i osećanja nakon otkrića o lažnoj humanitarnoj organizaciji koja se našla u središtu slučaja prevare vredne više miliona evra.

Organizacija je, prema navodima istražitelja, pod izgovorom prikupljanja novca za teško bolesnu decu iskorišćavala humanost građana i neizmernu patnju njihovih porodica.

Osumnjičena kriminalna grupa navodno je koristila saosećanje javnosti predstavljajući stvarne slučajeve dece koja su se suočavala sa ozbiljnim zdravstvenim problemima i kojoj je bila potrebna finansijska pomoć.

Sumnja se da je grupa počela da deluje 2018. godine, a da su njeni glavni članovi bili 37-godišnji muškarac i njegova 35-godišnja supruga, oko kojih je formiran uži porodični krug.

Novac prikupljen putem bankovnih uplata i kutija za donacije nije u celosti stizao do porodica bolesne dece.

Naprotiv, prema rezultatima istrage, značajan deo prikupljenih sredstava navodno je korišćen za lični luksuz osumnjičenih i njihovo bogaćenje.

"Na našoj bolesnoj deci gledali su kako da se obogate"

Majka dvanaestogodišnjeg dečaka koji boluje od leukemije opisala je način delovanja osumnjičene grupe.

Objasnila je da je za nevladinu organizaciju saznala razgovarajući sa drugim majkama u bolnici u kojoj se njen sin lečio, zajedno sa drugom decom koja se svakodnevno bore sa teškim bolestima.

"Bio mi je preko potreban novac i pitala sam kako mogu da stupim u kontakt sa organizacijom. Jedna majka mi je dala broj 35-godišnje žene, koja je navodno bila jedna od vođa grupe, a ona me je pitala da li mogu da objave fotografije mog deteta na Fejsbuku. Rekla sam da mogu. Za nekoliko dana prikupljena je velika suma novca. Omogućili su mi korišćenje kartice Flex One preko mobilnog telefona i tako sam mogla da plaćam sve što je detetu bilo potrebno. Međutim, zapravo ne znam koliko je novca ukupno prikupljeno, osim onoga što mi je dato."

Komentarišući najnovija otkrića, majka dvanaestogodišnjaka rekla je da sada shvata šta se, prema njenom mišljenju, zapravo događalo.

"Ono što sada razumem jeste da su nas varali. Na našoj bolesnoj deci gledali su kako da se obogate. Sramota", poručila je.

"Terali su nas da odgovaramo na komentare na društvenim mrežama kako bi delovali pouzdano"

U drugom slučaju, detetu koje boluje od cerebralne paralize i vodi tešku životnu borbu bila je potrebna specijalizovana operacija.

"Šokirana sam svime što se događa. Čitam i iznova čitam ono što se otkriva i ne mogu da poverujem", rekla je njegova majka.

Ona je stupila u kontakt sa predsednikom nevladine organizacije, nakon čega su fotografije njenog deteta objavljene na društvenim mrežama.

"Prikupljena je velika suma novca, koju smo dobili preko kartice. Međutim, ne znam da li je ukupno prikupljeni iznos bio veći. Uvek su govorili o transparentnosti i tvrdili da nam daju sav novac."

Dok su porodice prolazile kroz strah i očaj, boraveći u bolnicama uz svoju decu, osumnjičeni su navodno od njih tražili da se uključuju čak i u rasprave ispod objava organizacije na društvenim mrežama.

Kada bi korisnici javno posumnjali da novac zaista stiže do porodica bolesne dece, roditelji su pozivani da odgovaraju na komentare, brane rad organizacije i ostavljaju čak i svoje lične brojeve telefona kako bi uverili skeptične građane da je organizacija pouzdana.

"Govorili su nam da odgovaramo na komentare ispod objava, a davali su i naše brojeve telefona svima koji su želeli da nas pozovu, kako bi delovali pouzdano. Istovremeno su nas i sami zvali da pitaju kako smo. Ja još ne mogu da shvatim sve ovo, jer su nama zaista pomogli, a sada shvatam da je sve to bilo samo u našim glavama. Osećam se prevareno i veoma loše. Želudac mi se steže i razmišljam čak i o svakom pojedinačnom evru koji je neko donirao."

"Možda su zaradili hiljade evra na mom detetu"

Kako je otkrila portparolka grčke policije Konstantija Dimoglidou, od ukupno četiri miliona evra prikupljenih donacija, samo milion je završio kod porodica, dok su preostala tri miliona predstavljala nezakonito stečenu imovinsku korist.

Otac jednog bolesnog deteta kojem je bila potrebna finansijska pomoć takođe je za nevladinu organizaciju saznao od drugih roditelja čija su deca bila hospitalizovana.

Nakon toga su fotografije njegovog sina objavljene na društvenim mrežama.

"Rekli su mi da je prikupljeno 10.000 evra, ali sada, kada su ih uhvatili, ne znam šta će biti. Nisu delovali kao prevaranti, ali sada, posle svega što se otkriva, osećam se kao da su prevarili moje dete, a ne samo mene. To je nečuveno. Možda su zaradili hiljade evra na mom detetu, a ja trenutno ne znam ni gde se nalazim ni šta da radim."

Luksuzan život od novca namenjenog bolesnoj deci

Prema rezultatima istrage nadležnih organa, utvrđeno je, između ostalog, da je novac od donacija uplaćivan kako na bankovne račune nevladine organizacije, tako i na lične račune njenog predsednika putem sistema Iris.

Novac je zatim prebacivan na privatne račune, podizan u gotovini ili usmeravan preko različitih kompanija.

Finansijska istraga otkrila je kupovinu luksuzne robe, boravke u skupim smeštajnim objektima, obroke u luksuznim restoranima i troškove ličnog života osumnjičenih.

Na osnovu objava navodnog organizatora kriminalne grupe na društvenim mrežama, kao i podataka prikupljenih tokom istrage, utvrđeno je da je vodio luksuzan život koji je često javno prikazivao.