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Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Moskvi izdala je u subotu hitno bezbednosno upozorenje zbog pretnje od mogućeg napada sa velikim brojem žrtava u ruskoj prestonici.

"Ambasada SAD u Moskvi upoznata je sa verodostojnom pretnjom od događaja sa velikim brojem žrtava DANAS, 31. oktobra, u muzejsko-parkovskom kompleksu Caricino u Moskvi, na adresi Dolskaja ulica 1, Moskva, Rusija, 11569. Američka vlada koordinira odgovor sa nadležnim ruskim vlastima", navedeno je u saopštenju.

Ambasada je takođe upozorila građane da izbegavaju to područje i preduzmu mere kako bi zaštitili svoju bezbednost.

Kasnije u subotu ruski državni mediji preneli su da je Federalna služba bezbednosti (FSB) dobila informacije od Sjedinjenih Američkih Država o mogućem terorističkom napadu.

"Dobili smo informacije od američkih partnera o planovima za teroristički napad u Moskvi. Preduzimamo odgovarajuće mere", saopštio je FSB ruskim državnim medijima.

Foto: Kurir

Evakuisan kompleks Caricino, na teren poslato oko 50 policajaca

Muzejsko-parkovski kompleks Caricino evakuisan je u subotu tokom koncerta muzičarke Lilije Pečenkine.

"Baš kada sam svirala poslednju kompoziciju iz programa, preko razglasa je emitovano obaveštenje o evakuaciji", izjavila je Pečenkina za ruski medij Ostorožno, Novosti!

Kompleks Caricino zatvoren je zbog "tehničkih razloga", kako je pripadnik obezbeđenja rekao novinaru tog medija.

Prema navodima Telegram kanala Baza, za koji se tvrdi da ima veze sa ruskim bezbednosnim službama, na područje kompleksa upućeno je oko 50 pripadnika organa reda, dok policijska vozila patroliraju njegovim obodom.

SAD upozoravale Rusiju i pre terorističkog napada 2024. godine

Sjedinjene Američke Države su i 2024. godine upozorile Moskvu na predstojeću terorističku pretnju, uoči napada na koncertnu dvoranu Krokus siti hol 22. marta, u kojem je poginulo 145 ljudi, dok je više stotina povređeno.

Tada je šef ruske Spoljne obaveštajne službe Sergej Nariškin ocenio da su informacije koje je dostavio Vašington bile "previše uopštene".