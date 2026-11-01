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Ruska državna statistička agencija Rosstat saopštila je u nedelju da su njeni internet sajtovi bili meta koordinisanog sajber napada, dok su hakeri tvrdili da su ukrali 23 terabajta podataka, uključujući informacije o ruskim gubicima u ratu u Ukrajini.

Poruke hakerskih grupa Beloruski sajber partizani (Belarusian Cyber Partisans) i Silent Crow pojavile su se na glavnom sajtu agencije i njenim regionalnim portalima, saopštio je Rosstat za ruski portal RBC.

Među njima je bila i poruka na beloruskom jeziku: "Niko neće izbeći odgovornost."

Obe hakerske grupe u Rusiji su proglašene ekstremističkim organizacijama i njihovo delovanje je zabranjeno.

Rosstat je naveo da su napadi trajali od 29. oktobra do 1. novembra i da su bili pažljivo planirani, pri čemu je istovremeno napadnuto više delova sistema.

Prema navodima agencije, u napadima su učestvovali stručnjaci različitih oblasti, koji su delovali sa velikog broja lokacija.

Agencija je negirala da je došlo do curenja podataka iz bilo koje baze ili informacija zaštićenih zakonom, navodeći da su njeni sistemi za nadzor na vreme otkrili sumnjive aktivnosti, što je zaposlenima omogućilo da brzo reaguju.

Glavni sajt Rosstata nije bio dostupan u trenutku objavljivanja vesti.

Foto: ChatGPT

Hakeri tvrde da su došli do podataka o ruskim gubicima u Ukrajini

Hakeri su tvrdili da se među ukradenim dokumentima nalaze podaci o ruskim gubicima tokom rata, demografska i ekonomska statistika, kao i dokumenti označeni kao "samo za službenu upotrebu".

Njihove tvrdnje nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

Zvanična metodologija Rosstata uključuje kategoriju smrtnih slučajeva nastalih kao posledica vojnih operacija.

Međutim, agencija je 2024. godine prestala da objavljuje godišnje statističke podatke o uzrocima smrti.

Iz javnog pristupa nestali su i drugi podaci koji bi mogli da pomognu u proceni posledica rata.

Foto: Shutterstock

Iste grupe ranije napale Aeroflot

Iste hakerske grupe preuzele su odgovornost i za sajber napad na informacione sisteme ruske avio-kompanije Aeroflot u julu 2025. godine, koji je izazvao velike poremećaje u njenom radu.

Rusko tužilaštvo tada je potvrdilo da je došlo do sajber napada i pokrenulo krivičnu istragu zbog neovlašćenog pristupa računarskim sistemima.

U januaru 2025. godine grupa Silent Crow tvrdila je da je ukrala bazu podataka sa dve milijarde zapisa o vlasnicima nekretnina iz ruskog državnog registra nekretnina Rosreestr.