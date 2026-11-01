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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da su ukrajinske snage u napadima uništile rusku vojnu opremu vrednu oko 70 miliona dolara, uključujući napredne sisteme protivvazdušne odbrane i vojni objekat. Pogođeni su sistem Pancir-S2, komandno vozilo sistema S-400 Trijumf, kao i fabrika u Rostovskoj oblasti.

Pogođeni vojni objekti i oprema

Prema informacijama koje je izneo Zelenski, ukrajinske snage pogodile su fabriku Kamenski u ruskoj Rostovskoj oblasti, postrojenje koje se koristi za proizvodnju raketa.

Potvrđeno je i uništenje raketno-artiljerijskog sistema protivvazdušne odbrane Pancir-S2, kao i komandnog vozila koje je deo sistema S-400 Trijumf.

Ukrajinski predsednik istakao je da vrednost uništene opreme za protivvazdušnu odbranu dostiže oko 70 miliona dolara.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, samit EU u Briselu Foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia, OLIVIER HOSLET/EPA, OLIVIER MATTHYS/EPA

Zelenski je zahvalio Službi bezbednosti Ukrajine (SBU) i ostalim jedinicama odbrambenih snaga koje su učestvovale u izvođenju ovih napada, a objavio je i satelitski snimak mesta napada.

Ukrajinski udari usledili su nakon što su ruske snage u noći između 31. oktobra i 1. novembra gađale energetsku infrastrukturu u četiri ukrajinske oblasti.

Zbog tih napada stotine hiljada domaćinstava jutros su i dalje bile bez električne energije.

(Kurir.rs/Mezha)

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