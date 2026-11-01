NEMAČKA SE ZABELELA, OVDE IMA MNOGO SRBA Izdato upozorenje, stižu mraz i sneg, temperature padaju ispod nule (VIDEO)
Nemačka meteorološka služba (DWD) već je izdala zvanično upozorenje za celu Bavarsku. Ono stupa na snagu u ponoć i važi do ponedeljka u 8 časova.
"Očekuje se slab mraz, sa temperaturom oko -1 °C", navodi DWD.
Meteorološka služba dodatno upozorava: "Moguća su oštećenja izazvana mrazom. Preporučene mere: po potrebi preduzeti mere zaštite od mraza."
U ponedeljak će preovladavati gusto oblačno vreme. Duž istočnog oboda Alpa očekuje se slaba kiša, dok će na nadmorskim visinama iznad 800 do 1.000 metara padati i sneg.
Sunčani intervali mogući su ponegde u višim predelima Alpa, kao i u pojedinim delovima severne Bavarske.
Temperature će se na jugu Bavarske kretati između 3 i 7 stepeni, dok će na severu dostizati najviše 9 stepeni, na primer u oblasti Donje Majne.
Nagla promena vremena u Bavarskoj: Stižu kiša i sneg
Novembar u Bavarskoj počinje naglom promenom vremena. Posle perioda magle i tmurnog vremena, tokom vikenda očekuje se povećanje oblačnosti, saopštila je Nemačka meteorološka služba (DWD).
Sa severoistoka u Bavarsku pristiže svežiji i vlažniji vazduh. Kiša se očekuje naročito na jugu pokrajine, dok će u Alpima, na nadmorskim visinama iznad približno 1.000 metara, padati sneg.
Zimski vremenski uslovi očekuju se i u Bavarskoj šumi.
Gde se očekuju zimski uslovi?
U nedelju će nebo u mnogim delovima Bavarske biti pretežno oblačno ili tmurno.
Sunčani intervali očekuju se prvenstveno na zapadu Frankonije, kao i ponegde na jugu Bavarske i u planinskim predelima Alpa.
Temperature će se kretati između 4 i 11 stepeni.
Predveče su moguće prve padavine na istoku Bavarske i u oblasti Bavarske šume. U višim predelima očekuje se sneg.
(Kurir.rs/Merkur.de)