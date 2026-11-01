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Nemačka meteorološka služba (DWD) već je izdala zvanično upozorenje za celu Bavarsku. Ono stupa na snagu u ponoć i važi do ponedeljka u 8 časova.

"Očekuje se slab mraz, sa temperaturom oko -1 °C", navodi DWD.

Meteorološka služba dodatno upozorava: "Moguća su oštećenja izazvana mrazom. Preporučene mere: po potrebi preduzeti mere zaštite od mraza."

U ponedeljak će preovladavati gusto oblačno vreme. Duž istočnog oboda Alpa očekuje se slaba kiša, dok će na nadmorskim visinama iznad 800 do 1.000 metara padati i sneg.

Sunčani intervali mogući su ponegde u višim predelima Alpa, kao i u pojedinim delovima severne Bavarske.

Temperature će se na jugu Bavarske kretati između 3 i 7 stepeni, dok će na severu dostizati najviše 9 stepeni, na primer u oblasti Donje Majne.

Nagla promena vremena u Bavarskoj: Stižu kiša i sneg

Novembar u Bavarskoj počinje naglom promenom vremena. Posle perioda magle i tmurnog vremena, tokom vikenda očekuje se povećanje oblačnosti, saopštila je Nemačka meteorološka služba (DWD).

Sa severoistoka u Bavarsku pristiže svežiji i vlažniji vazduh. Kiša se očekuje naročito na jugu pokrajine, dok će u Alpima, na nadmorskim visinama iznad približno 1.000 metara, padati sneg.

Zimski vremenski uslovi očekuju se i u Bavarskoj šumi.

Gde se očekuju zimski uslovi?

U nedelju će nebo u mnogim delovima Bavarske biti pretežno oblačno ili tmurno.

Sunčani intervali očekuju se prvenstveno na zapadu Frankonije, kao i ponegde na jugu Bavarske i u planinskim predelima Alpa.

Temperature će se kretati između 4 i 11 stepeni.