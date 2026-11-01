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Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) saopštila je danas da je priveden maloletni ruski državljanin zbog sumnje da je pripremao teroristički napad u jednom moskovskom parku, nakon što je upozorenje o mogućem napadu stiglo iz Sjedinjenih Američkih Država, prenosi novinska agencija Interfaks.

FSB je juče saopštio da je od SAD, putem uspostavljenih partnerskih kanala, dobio informacije o pripremi napada u Moskvi i da preduzima odgovarajuće mere.

Maloletnik je na društvenoj mreži TikTok objavio fotografije na kojima nosi taktičku odeću i fantomku, dok u ruci drži predmet nalik automatskom oružju.

Objavio je i fotografije snimljene u moskovskom istorijskom muzeju i parku Caricino, uz opis: "Pronašao sam mesto", prenosi Interfaks informacije FSB-a.

FSB zahvalio američkoj strani na informacijama

"Zahvalni smo američkoj strani na dostavljenim informacijama", navodi se u saopštenju ruske bezbednosne službe.

Kako prenosi Interfaks, pripadnici bezbednosnih službi tokom pretresa doma maloletnika pronašli su odeću i opremu koja se vidi na njegovim objavama na društvenim mrežama.

Na njegovom telefonu otkrili su da je pretplaćen na neonacistički kanal na aplikaciji Telegram, kao i "znatan broj pretraga povezanih sa terorističkim napadima, masovnim ubistvima i drugim nasilnim delima".

Ruski Istražni komitet razmatra koje će pravne ili proceduralne korake preduzeti, saopštio je FSB.