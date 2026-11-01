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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage tokom oktobra oslobodile više teritorije nego što je ruska vojska uspela da zauzme, tvrdeći da Moskva nastavlja da trpi ogromne gubitke na frontu.

Prema njegovim rečima, ukrajinska vojska je tokom prošlog meseca oslobodila 96,2 kvadratna kilometra teritorije, što je za 10,4 kvadratna kilometra više od površine koju su ruske snage uspele da zauzmu u istom periodu.

To bi značilo da je, prema podacima koje je izneo Zelenski, Rusija tokom oktobra zauzela približno 85,8 kvadratnih kilometara ukrajinske teritorije.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

Zelenski: Rusija gubi, mi držimo položaje

"Rusija gubi. Mi držimo svoje položaje, oslobađamo teritoriju i činimo sve da svaki dan rata agresora košta što je više moguće", poručio je Zelenski u nedelju.

Ukrajinski predsednik istakao je da ruska vojska nastavlja da plaća izuzetno visoku cenu za svaki metar teritorije koji uspe da zauzme, dok ukrajinske snage istovremeno ostvaruju teritorijalne dobitke.

Prema podacima koje je ranije objavila ukrajinska strana, Rusija je tokom oktobra izgubila 54.400 vojnika, što bi, ukoliko se potvrdi, predstavljalo najveće mesečne gubitke od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Ove podatke nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

Poziv Moskvi da prihvati prekid vatre

Zelenski je poručio da Rusija može da zaustavi velike gubitke ukoliko se odluči za prekid neprijateljstava i diplomatsko rešavanje sukoba.