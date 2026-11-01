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Dve osobe su poginule, a troje dece je povređeno u ruskom napadu dronom na Vinjičku oblast u centralnoj Ukrajini, saopštile su ukrajinske vlasti u nedelju, 1. novembra.

Ruski dron pogodio je prostor između učeničkog doma i jedne obrazovne ustanove na području Kozjatina, nakon čega su se zapalila dva automobila.

Prema rečima načelnice Vinjičke regionalne vojne administracije Natalije Zabolotne, u napadu su poginuli muškarac i žena, dok je troje dece prevezeno u bolnicu.

Dvoje mrtvih, troje dece završilo u bolnici

Zabolotna je navela da je muškarac poginuo na licu mesta, dok je žena sa teškim povredama prevezena na odeljenje intenzivne nege, gde je kasnije preminula.

Među povređenima su dve petogodišnje devojčice i šesnaestogodišnji dečak.

Prema informacijama regionalnih vlasti, svo troje dece zadobilo je povrede srednje težine i nalazi se na bolničkom lečenju.

Ukrajinska Državna služba za vanredne situacije saopštila je da je ruska bespilotna letelica pogodila prostor učeničkog doma jedne stručne škole.

Od siline udara zapalila su se dva automobila, a vatrogasci su uspeli da ugase požare.

1/13 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Ruski dron pogodio prostor između doma i škole

Na mestu napada angažovane su hitne i spasilačke službe, koje nastavljaju da utvrđuju sve posledice udara.

Fotografije koje su objavile ukrajinske službe prikazuju zapaljene automobile i vatrogasce tokom intervencije.