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Istraživači iz Laboratorije za uticaj klime procenjuju da bi jak El Ninjo mogao biti povezan sa stotinama hiljada dodatnih smrtnih slučajeva od ekstremnih vrućina do marta 2027. godine.

Prema najnovijim podacima iz alatke za praćenje mortaliteta usled vrućine El Ninjo, koju je razvila Laboratorija za uticaj klime, ekstremne vrućine povezane sa trenutnim El Ninjom mogle bi prouzrokovati procenjenih 857.000 dodatnih smrtnih slučajeva u poređenju sa normalnim temperaturama od početka događaja u junu 2026. do marta 2027. godine.

Od toga, približno 373.000 smrtnih slučajeva procenjuje se za šestomesečni period od oktobra do marta. Procene se odnose na dodatne smrtne slučajeve povezane sa vrućinom, a ne na ukupan broj ljudi koji će umreti tokom tog perioda.

Kojoj zemlji preti najgori scenario

Model pokriva približno 3.700 regiona širom sveta i ažurira se mesečno kako bi se pokazalo gde bi efekti ekstremnih temperatura mogli biti najozbiljniji.

Prema projekcijama Laboratorije za uticaj klime, najveći broj dodatnih smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom mogao bi biti zabeležen u Nigeriji, gde se procenjuje oko 56.000 smrtnih slučajeva za period od oktobra do marta. Sledi Indija sa oko 55.000, a Indonezija je takođe u visokom riziku , sa oko 29.000 dodatnih smrtnih slučajeva. Lista zemalja sa visokim procenjenim brojem smrtnih slučajeva takođe uključuje Brazil, sa oko 19.000, i Sudan , sa oko 14.700 smrtnih slučajeva. Brojke su modelske procene i podložne su promenama sa novim podacima o temperaturama i vremenskim uslovima.

Majkl Grinston, suosnivač Laboratorije za uticaj klime i profesor ekonomije na Univerzitetu u Čikagu, rekao je da novi alat omogućava istraživačima da preciznije procene gde bi ekstremne vrućine mogle odneti najviše života. Takve procene, rekao je, mogle bi pomoći vlastima da unapred usmere pomoć najugroženijim područjima, umesto da reaguju tek nakon što se efekti pojave.

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Šta je El Ninjo

El Ninjo je klimatski fenomen koji se javlja kada površinske vode u centralnom i istočnom tropskom Tihom okeanu postanu neobično tople. Ova promena utiče na atmosfersku cirkulaciju i može poremetiti normalne obrasce temperature i padavina na velikim delovima planete.

Svetska meteorološka organizacija ( SMO ) upozorila je da bi se trenutni El Ninjo mogao dodatno intenzivirati, dostižući vrhunac krajem 2026. i trajati do početka 2027. godine. Ona predviđa da bi to mogao biti jedan od najjačih događaja te vrste otkako su počeli zapisi 1950. godine.

Posledice nisu iste u svim delovima sveta. El Ninjo može doprineti sušama i toplotnim talasima u nekim regionima, dok u drugima može povećati rizik od obilnih padavina i poplava.

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Mere predostrožnosti

Posledice povezane sa trenutnim fenomenom do sada uključuju zabrinutost zbog šumskih požara u Indoneziji, nedostatak monsunskih kiša u delovima Indije i suše u Centralnoj Americi. Istraživači naglašavaju da je procena rizika važna za pripremu zdravstvenih službi i lokalnih vlasti.

Mere koje mogu smanjiti posledice ekstremnih vrućina uključuju sisteme ranog upozoravanja, pristupačnu zdravstvenu zaštitu, centre za hlađenje, snabdevanje vodom i zaštitu ljudi koji rade na otvorenom.