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Gajbe pune sveže ubranih jabuka spremnih za skladištenje u podzemnim hladnjačama u italijanskim Dolomitima.

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Italijanska zadruga Melinda pronašla je neobično rešenje za skladištenje jabuka. Umesto izgradnje novih skladišta, iskoristila je tunele nekadašnjeg rudnika u Dolomitima. Pod zemljom se nalaze 34 rashladne komore u kojima može da se čuva najmanje 30.000 tona voća, uz manju potrošnju energije.

U italijanskim Dolomitima, stotinama metara ispod voćnjaka, nalazi se skladište koje ne liči na uobičajene hladnjače. Jabuke se tamo čuvaju u podzemnim komorama, u nekadašnjim rudarskim tunelima, gde stene pomažu u održavanju stabilne temperature tokom cele godine.

Reč je o projektu italijanske zadruge Melinda, poznate po jabukama koje se uzgajaju u dolinama Val di Non i Val di Sole.

Umesto izgradnje novih, velikih skladišta na površini, kompanija je odlučila da iskoristi postojeće podzemne prostore rudnika Rio Mađore.

Komore se nalaze oko 300 metara ispod voćnjaka, na nadmorskoj visini od 575 metara i približno 900 metara od ulaza u rudnik.

Sistem je osmišljen tako da kombinuje prirodne prednosti podzemlja sa tehnologijom koja omogućava kontrolu temperature i atmosfere potrebne za očuvanje jabuka.

U tunelima su uređene 34 komore za skladištenje. Svaka je duga 25 metara, visoka 11 i široka 12 metara, a u nju može da stane približno 3.000 sanduka jabuka.

Svaki sanduk težak je oko 300 kilograma, što znači da jedna komora može da primi približno 1.000 tona voća.

Ukupni kapacitet postojećih komora iznosi najmanje 30.000 tona, a Melinda je najavila planove za dodatnih 10.000 tona skladišnog prostora.

"Ove podzemne komore omogućavaju nam skladištenje najmanje 30.000 tona voća", objasnio je Franko Paoli, rukovodilac proizvodnje i skladištenja u Melindi.

Podzemne hladnjače štede energiju i čuvaju poljoprivredno zemljište

Za očuvanje jabuka važna je i sama struktura rudnika. Dolomitna stena doprinosi toplotnoj izolaciji, dok se nepropusnost komora obezbeđuje i tankim slojem prskanog betona.

U komorama se kontrolišu uslovi skladištenja, a sistemi za uklanjanje viška ugljen-dioksida održavaju odgovarajuću atmosferu.

Bezbednosni sistemi određuju i kada je ulazak u pojedinačne komore dozvoljen.

Ideja o podzemnom skladištenju nastala je zbog potrebe za većim kapacitetima. Proizvodnja jabuka u dolinama Val di Non i Val di Sole raste zahvaljujući unapređenju tehnika uzgoja, a ne širenju površina pod voćnjacima.

Veći prinosi znače i više voća koje treba sačuvati do dolaska na tržište.

Melinda je, u saradnji sa kompanijom Tassullo, koja se bavi građevinskim materijalima, odlučila da iskoristi galerije nastale rudarskim iskopavanjima.

Prema podacima zadruge, u rudniku je do tada iskopano oko 90.000 kubnih metara dolomita za građevinske potrebe.

Takav pristup omogućio je da se izbegne izgradnja velikih skladišnih objekata na površini, a samim tim i dodatno zauzimanje poljoprivrednog zemljišta i menjanje pejzaža.

Melinda procenjuje da podzemni sistem, u poređenju sa klasičnim nadzemnim skladištima, štedi približno 1,9 gigavat-sati električne energije.

Prema proceni zadruge, ta ušteda uporediva je sa godišnjom potrošnjom električne energije oko 2.000 ljudi.