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Avion sa devet osoba srušio se danas u stambenom delu okruga Palm Bič na Floridi, a nadležne službe pokrenule su istragu, saopštila je američka Savezna uprava za vazduhoplovstvo (FAA).

FAA i Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB) istražiće nesreću, navela je ova agencija.

Pad se dogodio u blizini ulice Militari Trejl (Military Trail), između bulevara Kresthejven (Cresthaven Boulevard) i 10. severne avenije (10th Avenue North), saopštila je kancelarija šerifa okruga Palm Bič.

Prema podacima FAA, u pitanju je bio avion Lirdžet 60 (Learjet 60) koji je leteo ka Bahamima sa Međunarodnog aerodroma Ostin-Bergstrom.

Avion izgubio 27.000 stopa visine za samo jedan minut

Podaci sajta za praćenje letova ADS-B Exchange pokazuju da se avion, neposredno pre nego što je signal praćenja prekinut, spustio sa visine od oko 27.000 stopa (8.230 metara) za svega jedan minut.

Mesto pada nalazi se oko četiri milje južno od aerodroma u Vest Palm Biču, koji je ranije ove godine preimenovan po predsedniku Donaldu Trampu.

Tramp je ranije danas boravio u Vest Palm Biču, ali je aerodrom napustio predsedničkim avionom (Air Force One) nešto više od sat vremena pre ove nesreće.

Sve trake u oba smera na Militari Trejlu zatvorene su do daljeg, saopštili su zvaničnici, a vozačima se savetuje da izbegavaju ovo područje i koriste alternativne pravce.