POLICIJA U MOSKVI UPALA NA PRIVATNU SVINGERSKU ZABAVU, GOSTE POBACALI NA POD! Ono što su tražili tokom racije iznenadiće mnoge (VIDEO)
Ruske bezbednosne snage upale su usred noći u moskovski klub Bizarre, gde je oko 200 ljudi prisustvovalo privatnoj svingerskoj zabavi povodom Noći veštica, prenosi Nexta.
Prema dostupnim informacijama, pojedini gosti bili su maskirani u likove iz crtanih filmova kada su pripadnici bezbednosnih službi upali u objekat i prekinuli proslavu.
Prisutnima je naređeno da legnu na pod licem okrenutim nadole, nakon čega su ih službenici pretresli, proverili njihova lična dokumenta i ispitali ih.
Policija tragala za "LGBT propagandom"
Prema prvim izveštajima, cilj racije bio je pronalaženje dokaza o navodnom širenju "LGBT propagande", koja je zabranjena ruskim zakonodavstvom.
Međutim, tokom kontrole nisu pronađeni dokazi o kršenju propisa, saopštili su predstavnici kluba.
Uprava kluba Bizarre navela je da službenici nisu utvrdili nikakve nepravilnosti i izvinila se gostima zbog neprijatnosti koje su doživeli tokom policijske akcije.
Prema navodima Nexta, ovo je već treća racija u istom moskovskom klubu.
Rusija pooštrila zakone protiv LGBT zajednice
Prema ruskom zakonodavstvu, postupci i informacije koje vlasti protumače kao pokušaj promovisanja homoseksualnosti mogu biti kažnjeni visokim novčanim kaznama.
Ograničenja se odnose na javne događaje, internet sadržaje, filmove, knjige i reklame.
U novembru 2023. godine Vrhovni sud Rusije proglasio je takozvani "međunarodni LGBT pokret" ekstremističkom organizacijom.
Ta odluka omogućila je ruskim vlastima da dodatno pooštre mere protiv aktivnosti koje povezuju sa LGBT zajednicom, uključujući organizovanje događaja i javno izražavanje podrške njenim pripadnicima.
(Kurir.rs/Nexta)