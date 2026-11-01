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Ruske bezbednosne snage upale su usred noći u moskovski klub Bizarre, gde je oko 200 ljudi prisustvovalo privatnoj svingerskoj zabavi povodom Noći veštica, prenosi Nexta.

Prema dostupnim informacijama, pojedini gosti bili su maskirani u likove iz crtanih filmova kada su pripadnici bezbednosnih službi upali u objekat i prekinuli proslavu.

Prisutnima je naređeno da legnu na pod licem okrenutim nadole, nakon čega su ih službenici pretresli, proverili njihova lična dokumenta i ispitali ih.

Policija tragala za "LGBT propagandom"

Prema prvim izveštajima, cilj racije bio je pronalaženje dokaza o navodnom širenju "LGBT propagande", koja je zabranjena ruskim zakonodavstvom.

Međutim, tokom kontrole nisu pronađeni dokazi o kršenju propisa, saopštili su predstavnici kluba.

Uprava kluba Bizarre navela je da službenici nisu utvrdili nikakve nepravilnosti i izvinila se gostima zbog neprijatnosti koje su doživeli tokom policijske akcije.

Prema navodima Nexta, ovo je već treća racija u istom moskovskom klubu.

Rusija pooštrila zakone protiv LGBT zajednice

Prema ruskom zakonodavstvu, postupci i informacije koje vlasti protumače kao pokušaj promovisanja homoseksualnosti mogu biti kažnjeni visokim novčanim kaznama.

Ograničenja se odnose na javne događaje, internet sadržaje, filmove, knjige i reklame.

U novembru 2023. godine Vrhovni sud Rusije proglasio je takozvani "međunarodni LGBT pokret" ekstremističkom organizacijom.