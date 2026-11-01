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Predsednik izraelske Centralne izborne komisije Noam Solberg ponovio je danas da su izbori održani u utorak "sprovedeni propisno", kao i da je većina navoda o mešanju u izborni proces netačna.

Solberg je u video snimku, u kojem se pojavio uz šefa službe bezbednosti Šin Bet, Davida Zinija i državnu tužiteljku Gali Baharav-Miaru, poručio građanima da rezultati izbora za 26. saziv parlamenta - Kneseta "odražavaju volju birača", preneo je Tajms of Izrael.

On je dodao da njegove reči predstavljaju njegov lični stav, kao i stav Zinija i Baharav-Miare.

"Poslednjih dana objavljeni su brojni medijski izveštaji o istrazi koju trenutno vodi Šin Bet. Većina tih izveštaja je netačna. Istraga je u fazi koja je poverljiva i zasniva se na poverljivim obaveštajnim podacima", kazao je Solberg, komentarišući navode da su Katar ili Turska plaćali kako bi uticali na glasove arapskih birača na izborima.

Obraćanje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u sedištu vladajuće stranke Likud nakon parlamentarnih izbora Foto: Ohad Zwigenberg/AP, ABIR SULTAN/EPA

Solberg je naveo i da su se nedavno pojavile "ozbiljne sumnje" koje zahtevaju istragu, a tiču se finansiranja iz stranih izvora s ciljem uticanja na izbore, dodajući da Šin Bet sprovodi istragu.

"Sumnje su samo sumnje. Za osporavanje izbornih rezultata potrebni su čvrsti dokazi. Temeljno ćemo sve ispitati i doći do istine", kazao je on.

Solberg je dodao da, međutim, nije tačna tvrdnja da bi dokazi koji su trenutno na raspolaganju mogli da ponište izborne rezultate u celini.

On je naveo da, čak i ako se sumnje pokažu kao osnovane, "to ne bi ugrozilo integritet izbornog procesa niti izborne rezultate u celini".

Solberg je dodao da će zvanični rezultati biti predstavljeni predsedniku Isaku Hercogu ove nedelje, prema utvrđenom rasporedu, dok će novi saziv Kneseta položiti zakletvu sledeće nedelje.

Premijer Benjamin Netanjahu je u četvrtak izneo tvrdnju da su izbori "ukradeni", tvrdeći da su, usled stranog uticaja i prevare, glasovi u arapskoj zajednici nelegalno uvećani.

(Kurir.rs/Tanjug)

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