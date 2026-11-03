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Kineski predsednik Si Đinping izjavio je da su stroga disciplina i snažna kontrola Komunističke partije ključne za razvoj Kine, poručivši da neće biti popuštanja u borbi protiv korupcije i nadzoru nad partijskim funkcionerima.

Si je na petom plenumu 20. Centralnog komiteta Komunističke partije Kine ocenio da je stroga unutrašnja disciplina doprinela ekonomskim i društvenim dostignućima zemlje, odbacujući kritike da politička kontrola ograničava privredni rast.

On je istakao da takva politika podstiče inovacije i preduzetništvo, obezbeđuje ravnopravne tržišne uslove i sprečava korupciju, naglasivši da partijsko rukovodstvo neće odstupiti od zacrtanog kursa, prenela je sinoć Sinhua.

Prema podacima predstavljenim u Pekingu, antikorupcijska tela pokrenula su više od 8,1 milion istraga i sankcionisala oko 7,92 miliona osoba od 18. partijskog kongresa 2012. godine.

U dokumentu usvojenom na plenumu ukazano je i na nove izazove za partijsku disciplinu, među kojima su neravnomeran privredni razvoj, promene društvenih vrednosti i smena generacija unutar partijskih redova.

(Kurir.rs/Tanjug)

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