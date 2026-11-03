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Gasprom zadržao samo jednu akciju u NIS-u

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Ruski energetski gigant Gasprom objavio je da je oborio rekord dnevnih isporuka gasa Kini preko gasovoda "Snaga Sibira".

Novi rekord zabeležen početkom novembra

Novi maksimum zabeležen je 1. novembra, a u pitanju je nastavak niza rekordnih isporuka tokom oktobra, kada je Gasprom obarao dnevne maksimume pet puta u toku meseca.

Isporuke se odvijaju u okviru dugoročnog ugovora o kupoprodaji gasa između Gasproma i kineske kompanije CNPC, prenosi Interfaks.

Ruski potpredsednik vlade Aleksandar Novak izjavio je sredinom oktobra da se očekuje da će isporuke gasa Kini preko "Snage Sibira" tokom 2026. dostići 39 milijardi kubnih metara, što je više od osnovnog ugovorenog kapaciteta od 38 milijardi kubnih metara godišnje, prenela je agencija RIA Novosti.

Planirano povećanje isporuka na 44 milijarde kubnih metara

Gasprom je 2025. godine ovim gasovodom isporučio Kini 38,84 milijarde kubnih metara gasa, čime je takođe premašio tadašnji plan.

Kada je "Snaga Sibira" dostigla planirani kapacitet od 38 milijardi kubnih metara godišnje, Gasprom je počeo da povećava mogućnost transporta gasa izgradnjom dodatnih paralelnih cevi, dok su istovremeno prošireni kapaciteti za proizvodnju gasa u Jakutiji i Irkutskoj oblasti.

Gasprom je pre godinu dana sa CNPC-om dogovorio postepeno povećanje godišnjih isporuka kroz "Snagu Sibira" na 44 milijarde kubnih metara.