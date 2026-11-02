KRVAVI RUSKI NAPAD NA ZAPOROŽJE, NAJMANJE 24 MRTVIH! Među žrtvama policajci i spasioci, Zelenski poručio: "Rusija nastavlja da ubija ljude!"
Masovni ruski napad na ukrajinsku Zaporošku oblast, u kojem su danas ubijene najmanje 24 osobe, pokazuje da Moskva nastavlja da ubija ljude, umesto da nadograđuje humanitarnu misiju prošle nedelje u Oleškom, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
"Ako je Rusija zaista želela deeskalaciju, postojala je prilika nakon situacije u Oleškom da se nastavi preduzimanje humanitarnih koraka. Mi smo to predložili, ali Rusija nastavlja da ubija ljude", poručio je Zelenski, prenosi Ukrinform.
Broj poginulih u današnjim ruskim napadima na obrazovnu ustanovu u mestu Komišuvas, u Zaporoškoj oblasti na jugoistoku Ukrajine, porastao je na 24, a među žrtvama su dva pripadnika spasilačke službe i četiri policajca.
U napadima je povređeno još pet osoba, među kojima su dva spasioca, a akcija spasavanja i raščišćavanja ruševina i dalje traje.
Zelenski je prethodno rekao da Rusija nije mogla a da ne zna da je objekat koji je napadnut korišćen kao sklonište i mesto gde se deli humanitarna pomoć.
(Kurir.rs/Tanjug)