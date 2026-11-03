TRAMP IPAK NAPAO IRAN PRED IZBORE, GORE LANSERI RAKETA NA OSTRVU KEŠM! Američki predsednik kaže da je "jedan sat" dovoljan za osvajanje "PIJUK PLANINE"
SAD su izvele napad na iransko ostrvo Kešm u Ormuskom moreuzu.
To je najveće ostrvo u Persijskom zalivu na kojem se nalaze iranski lanseri raketa, a mediji prenose navode američkog sajta Aksios da su upravo oni bili meta vazdušnih udara.
Informaciju o napadu izneli su i zvanični američki izvori za CBS.
BBC prenosi da je iranska državna novinska agencija IRNA izvestila sinoć o nekoliko eksplozija na ostrvu.
Američki zvaničnici su opisali vazdušne udare kao ograničene i rekli da su oni bili odgovor na napad Korpusa iranske Revolucionarne garde (IRGC) na avion SAD.
Britanski medijski servis je kontaktirao Centralnu komandu (CENTCOM) američke vojske, zaduženu za operacije na Bliskom istoku, ali još uvek nije dobio komentar o ovom napadu.
On je izveden uoči izbora za Predstavnički dom i Senat Kongresa SAD, na polovini mandata američkog predsednika Donalda Trampa, koji će odrediti da li republikanci ili demokrate kontrolišu Kongres.
Tramp se suočava sa padom podrške u anketama i pritiskom iz redova sopstvene Republikanske partije da okonča rat, koji je počeo napadom SAD i Izrael na Iran krajem februara.
Šef Bele kuće je sinoć kazao sajtu Aksios da "ne žuri" da pojača vazdušne udare na Iran.
- Na ovaj ili onaj način, mi ćemo nešto učiniti, ali nema žurbe. Finansijski smo ih osakatili. Nemaju novca, nemaju benzina, a njihov narod je sve umorniji od toga - rekao je Tramp.
On je u intrevjuu za Foks njuz uoči izbora takođe naveo da će SAD "možda morati da krenu na Pijuk (planinu)", lokaciju povezanu s iranskim nuklearnim programom.
Tramp je dodao da to "nije velika stvar" i da bi moglo da se odradi za "jedan sat".
BBC podseća da je poslednjih nekoliko dana bilo sve više spekulacija da bi SAD mogle ponovo da pokrenu jače vazdušne udare na Iran nakon izbora.
Ali, na pitanje novinara u ponedeljak da li je to tačno, Tramp je rekao "ne".
Abas Aragči, iranski ministar spoljnih poslova, ranije je izjavio za agenciju IRNA da su u toku "veoma intenzivni" razgovori sa SAD putem posrednika kako bi se ponovo pokušalo da se okonča rat.
On je takođe je kazao da je Teheran spreman i za diplomatske i za vojne scenarije "više nego ikada ranije" i da je na SAD da biraju između "mudrog puta" pregovora ili "greške u vidu vojne agresije".
(Kurir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)