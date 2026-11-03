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Prvo svetsko takmičenje u penjanju robota na planinu Tai, u organizaciji Kineske medijske grupe (KMG), održano je 2. novembra u gradu Tajanu, u provinciji Šandong.

Pod sloganom „Penjanje u visine – inteligentno takmičenje na planini Tai“, drevne staze ove planine pretvorene su u arenu za demonstraciju najnovijih tehnoloških dostignuća. Reč je o prvom svetskom takmičenju u kojem se roboti sa veštačkom inteligencijom nadmeću na stvarnom planinskom terenu. Zamenik direktora KMG-a Ći Džujuan izjavio je u obraćanju da je generalni sekretar Komunističke partije Kine Si Đinping naglasio potrebu za „sveobuhvatnim unapređenjem inovacija, industrijskog razvoja i primene veštačke inteligencije“, kao i za „osnaživanjem svih industrija veštačkom inteligencijom“.

„Saradnja KMG-a i provincije Šandong u organizaciji takmičenja u penjanju robota na planinu Tai predstavlja još jednu inovativnu meru za dosledno sprovođenje važnih smernica generalnog sekretara Si Đinpinga i podsticanje primene naučnih i tehnoloških dostignuća“, rekao je Ći. On je istakao da ovakve inovativne aktivnosti predstavljaju korak napred u tehnološkim inovacijama Kine i ubrzanom razvoju napredne proizvodnje.

Foto: Kineska medijska grupa

Takmičenje pruža priliku za praktično testiranje i demonstraciju tehnologija veštačke inteligencije, od laboratorijskih uslova do složenih scenarija u stvarnom okruženju. Istovremeno, predstavlja platformu za podsticanje otvorenih i zajedničkih inovacija, kao i širu primenu novih tehnologija. Na takmičenju je učestvovalo gotovo 90 timova iz cele Kine, koji su predstavili najnovija istraživačka dostignuća i suočili se sa izazovima drevnih staza planine Tai. Takmičarska staza bila je duga oko 3,9 kilometara i obuhvatala je više od 3.100 stepenika. Humanoidni roboti, četvoronožni robotski psi i robotski egzoskeleti nadmetali su se u oblastima kao što su autonomno kretanje, prilagođavanje složenom terenu i penjanje uz nošenje tereta. Ovi izazovi predstavljali su ozbiljan test ključnih robotskih tehnologija, uključujući kontrolu kretanja, dinamičku ravnotežu i percepciju okruženja.