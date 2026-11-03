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U svom večernjem obraćanju 2. novembra, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je upozorio da Rusija priprema još jedan napad velikih razmera, i upravo se to dogodilo u noći sa ponedeljka na utorak.

U noći 3. novembra, Rusija je pokrenula masovni raketni i dronski napad na Ukrajinu, pogodivši energetsku infrastrukturu, stambene zgrade i medicinske ustanove u više regiona, ranivši desetine ljudi.

Ruske snage su rasporedile strateške bombardere Tu-160 i Tu-95MS za lansiranje krstarećih raketa, zajedno sa balističkim raketama i dronova za napad, uključujući dronove Šahed, izveštava Kijev post.

Harkov teško stradao

Energetska infrastruktura bila je među glavnim metama, a eksplozije su zabeležene u Harkovu, Dnjepru, Žitomiru i drugim gradovima.

Jaki potresi su takođe izazvali vanredne nestanke struje u Kijevu, Kijevskoj oblasti i Dnjepropetrovskoj oblasti, izvestio je nacionalni mrežni operater Ukrenergo.

Među najteže pogođenima bio je Harkov, gde je ruski napad oštetio medicinsku ustanovu u gradskom okrugu Nemišaljjan, rekao je gradonačelnik Igor Terehov.

„Više od 1.000 prozora u bolnici i obližnjim zgradama oštećeno je u napadu na medicinsku ustanovu u Nemišaljanskom okrugu“, dodao je Terehov.

Povređeno je najmanje 62 ljudi, piše Kyiv Indepednent.

Poljska u pripravnosti

Pored Harkova, ratno vazduhoplovstvo je izdalo upozorenja o ruskim balističkim raketnim napadima za Kijev i nekoliko drugih regiona, uključujući Dnjepropetrovsk (centralna Ukrajina), gde je pogođena „kritična infrastruktura“, prema rečima šefa lokalne vojne administracije, Aleksandra Ganže.

Ovi napadi na velike delove Ukrajine podstakli su susednu Poljsku da stavi svoje ratno vazduhoplovstvo u stanje pripravnosti, prema zvaničnom saopštenju.

Sa ruske strane, gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin izvestio je da je oko 100 ukrajinskih dronova neutralisano dok su leteli ka prestonici.

Prema lokalnim vlastima, ruski vazdušni napadi na školu koja je delila humanitarnu pomoć ubili su najmanje 26 ljudi u Komišuvahi, Zaporoška oblast, na jugoistoku Ukrajine, u ponedeljak.

Napadi su uništili „svaku nadu u napredak ka miru“, rekao je ukrajinski predsednik Zelenski, dodajući da su oni „još jedan dokaz da Rusija ne želi ni deeskalaciju ni istinsku pravdu“.

Međutim, uoči srednjoročnih izbora u SAD u utorak, američka administracija je objavila da će se „razgovori na radnom nivou“ između Rusije i Ukrajine održati u Abu Dabiju 10. i 11. novembra, uz posredovanje Sjedinjenih Država.

Poslednji takav sastanak održan je sredinom februara u Ženevi, u Švajcarskoj, bez ikakvih opipljivih rezultata jer je, prema Kijevu, Rusija zadržala svoj maksimalistički stav.

Uništeno je ključno rusko čvorište za transport nafte

Ukrajinski dronovi pogodili su jedno od najvećih evropskih čvorišta za transport nafte u ruskoj Samarskoj oblasti dan ranije, objavili su nezavisni mediji u ponedeljak, dok su lokalne vlasti potvrdile noćni napad u južnom regionu bez navođenja detalja o šteti ili žrtvama, izveštava The Moscow Times.

Međunarodni aerodrom Kurumoč u Samari privremeno je obustavio letove na dva sata tokom uzbune za vazdušni napad.

Fotografije očevidaca pokazuju da je najmanje jedan od ciljanih objekata linearna proizvodno-otpremna stanica Transnjefta. Satelitski snimci NASA-e takođe su pokazali veliki, crni oblak dima koji se diže iz područja gde se objekat nalazi, jugoistočno od regionalne prestonice, prema The Moscow Times.

Transnjeftova stanica prostire se na 216 hektara i ima 71 rezervoar ukupnog kapaciteta 1,6 miliona kubnih metara. Sirovu naftu prima iz Zapadnog Sibira, Republike Tatarstan, Orenburške oblasti i Kazahstana kroz četiri cevovoda, nakon čega se usmerava ka dve rafinerije i izvoznom cevovodu Družba.

Kazahstansko ministarstvo energetike objavilo je u utorak da je ponovo pokrenulo tranzit nafte kroz cevovod Atirau-Samara, nakon što su napadi dronovima prethodnog dana primorali na obustavu njegovog rada, javlja Rojters.

Pogođena rafinerija u Jaroslavlju

Rafinerija nafte u ruskom gradu Jaroslavlju takođe je oštećena u napadu ukrajinskog drona, rekao je u utorak lokalni guverner Mihail Jevrajev, dok je Ministarstvo odbrane saopštilo da je tokom noći oborilo 856 neprijateljskih dronova iznad ruskih regiona.