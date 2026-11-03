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Avion koji je leteo iz Londona ka Varšavi danas je neplanirao sleteo na aerodrom "Varšava-Modlin" zbog dojave o eksplozivnoj napravi u avionu, nakon čega je aerodrom zatvoren, saopštili su predstavnici aerodroma.

Avion je sleteo u Modlin u 10.01 časova, a u njemu se nalazila 181 osoba, rekao je portparol aerodroma Varšava-Modlin Adam Šablovski, prenosi TVN24.

On je dodao da se čekaju pirotehničke ekipe.

Avion je prvobitno trebalo da sleti na varšavski aerodrom "Šopen", ali je preusmeren u Modlin.

Prema saopštenju aerodroma, u 9.54 časova proglašena je uzbuna zbog prijavljene opasnosti od bombe u avionu koji je saobraćao na liniji London "Hitrou" - Varšava "Šopen".

U trenutku sletanja avion je imao 3,7 tona goriva.

"Nakon sletanja avion je upućen na za to predviđeno mesto, gde ostaje do daljih odluka i naloga nadležnih službi, uključujući pirotehničke ekipe", navedeno je u saopštenju.

Aerodrom "Varšava-Modlin" ostaje zatvoren do daljeg, dok nadležne službe proveravaju prijavljenu pretnju i preduzimaju mere za bezbednost svih osoba koje se nalaze na aerodromu.

"Bezbednost putnika, posade i zaposlenih na aerodromu trenutno je prioritet", navodi se u saopštenju, uz najavu da će informacije o eventualnim promenama situacije i nastavku avio-saobraćaja biti objavljene naknadno.