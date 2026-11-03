UZBUNA NA LETU LONDON-VARŠAVA! Avion sa 181 putnikom hitno prizemljen zbog dojave o bombi
- Avion na liniji London–Varšava hitno je preusmeren na aerodrom Varšava-Modlin zbog dojave o eksplozivnoj napravi, a aerodrom je zatvoren do daljeg.
- U letelici je bilo 181 osoba, a po sletanju je avion upućen na posebno mesto dok nadležne službe i pirotehničke ekipe proveravaju pretnju.
Avion koji je leteo iz Londona ka Varšavi danas je neplanirao sleteo na aerodrom "Varšava-Modlin" zbog dojave o eksplozivnoj napravi u avionu, nakon čega je aerodrom zatvoren, saopštili su predstavnici aerodroma.
Avion je sleteo u Modlin u 10.01 časova, a u njemu se nalazila 181 osoba, rekao je portparol aerodroma Varšava-Modlin Adam Šablovski, prenosi TVN24.
On je dodao da se čekaju pirotehničke ekipe.
Avion je prvobitno trebalo da sleti na varšavski aerodrom "Šopen", ali je preusmeren u Modlin.
Prema saopštenju aerodroma, u 9.54 časova proglašena je uzbuna zbog prijavljene opasnosti od bombe u avionu koji je saobraćao na liniji London "Hitrou" - Varšava "Šopen".
U trenutku sletanja avion je imao 3,7 tona goriva.
"Nakon sletanja avion je upućen na za to predviđeno mesto, gde ostaje do daljih odluka i naloga nadležnih službi, uključujući pirotehničke ekipe", navedeno je u saopštenju.
Aerodrom "Varšava-Modlin" ostaje zatvoren do daljeg, dok nadležne službe proveravaju prijavljenu pretnju i preduzimaju mere za bezbednost svih osoba koje se nalaze na aerodromu.
"Bezbednost putnika, posade i zaposlenih na aerodromu trenutno je prioritet", navodi se u saopštenju, uz najavu da će informacije o eventualnim promenama situacije i nastavku avio-saobraćaja biti objavljene naknadno.
(Kurir.rs/Tanjug/Foto:Ilustracija)