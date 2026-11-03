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Pet osoba, uključujući dvoje dece, spaseno je u ostrvskoj državi Kiribati u južnom Pacifiku, nakon što su tri meseca plutali morem u čamcu dugom oko šest metara, saopštile su vlasti.

Još četiri osobe se vode kao nestale, preneo je danas Asošiejted pres.

Meštani su spasili ovu grupu u blizini ostrva Faning u Kiribatima, nakon što su prešli oko 5.400 kilometara plutajući istočno od Saveznih Država Mikronezije.

Američka obalska straža na Gvamu potvrdila je da je čamac sa devet osoba prijavljen kao nestao nakon što se 30. jula nije vratio na ostrvo Ruo u Mikroneziji.

Potraga obuhvatila 85.700 kvadratnih kilometara

Usledila je desetodnevna potraga koja je obuhvatila 85.700 kvadratnih kilometara, ali tokom nje nisu pronađeni nikakvi tragovi nestalog plovila niti ljudi koji su bili u njemu, navodi se u saopštenju.

"Neverovatne i divne vesti! Ovih pet ljudi je pronađeno i sada dobijaju neophodnu negu. Upućujemo iskreno saučešće porodicama i prijateljima onih koji nisu stigli zajedno sa njima", navela je Američka obalska straža u imejlu upućenom agenciji Asošiejted pres.

Na pitanje novinara AP-a šta se dogodilo sa četvoro nestalih, iz Američke obalske straže su odgovorili da nastavljaju sa prikupljanjem i proverom informacija, te da će odgovoriti čim budu imali više detalja.

Medicinska sestra Paukin Tororo izjavila je za australijski ABC da je svih petoro preživelih bilo teško dehidrirano i neuhranjeno.

Svima je uključena infuzija i pokazuju znake oporavka.

"Mogu da se osmehnu, pokazuju da žele da jedu", rekla je ona za ABC.

Preživeli još uvek nisu javno govorili o svojoj teškoj avanturi i zatražili su privatnost, preneo je australijski medij.

Aleksander Narun, guverner države Čuk u Mikroneziji, saopštio je u nedelju da je započeo razgovore sa vladom Kiribatija kako bi se preživeli vratili kući.

"Na brodu koji je nestao nalazilo se devetoro ljudi. Hvala Bogu na Njegovoj ljubavi i milosti što je petoro od njih devetoro pronađeno. Nastavljamo da se molimo za njihova četiri saputnika", rekao je Naruhn.

Kako prenosi ABC, njih devetoro je bilo na jednočasovnom putovanju između ostrva Murilo i Ruo kada ih je zahvatila oluja.