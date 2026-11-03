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Dok teritorijalna pitanja Krima i Donbasa ostaju nepremostive crvene linije za Kijev, u javnosti se postavlja pitanje da li je reč o iskrenom pokušaju deeskalacije sukoba ili o novoj taktičkoj igri usmerenoj na pridobijanje međunarodne podrške i pritisak na Moskvu.

O pozadini ove inicijative i trenutnim geopolitičkim kalkulacijama, istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinovićobjašnjava za našu redakciju da fokus ukrajinskog rukovodstva zapravo uopšte nije na Bosforu, već na Vašingtonu i predstojećim političkim promenama s one strane Atlantika.

- Navodna želja Volodimira Zelenskog da u Istanbulu, uz posredovanje Redžepa Tajipa Erdogana, razgovara sa Vladimirom Putinom, zapravo je manevar za kupovinu vremena. Kijev i njegovi evropski saveznici čekaju ishod međuizbora u SAD, u nadi da bi rezultat mogao oslabiti uticaj administracije Donalda Trampa i omogućiti Demokratskoj stranci da kroz Kongres izdejstvuje puni povratak Vašingtona podršci u ratu.

02:17 RAZOTKRIVENA VELIKA IGRA KIJEVA Šta se stvarno krije iza poziva Putinu u Istanbul: Zelenski spremio zamku do izbora u Americi, Moskva prozrela manevar?! Izvor: Kurir televizija

Iako su šanse za postizanje opipljivog kompromisa u ovom momentu minimalne, sam povratak diplomatskog rečnika i razmatranje potencijalnih lokacija za susret pokazuju da kanali komunikacije nisu u potpunosti zatvoreni, ocenjuje naš sagovornik osvrćući se na širu sliku pregovaračkih pokušaja.

- Ipak, sama činjenica da diplomatske inicijative postoje, makar bile malo verovatne i neutemeljene - svakako je pozitivna. Imali smo Putinov poziv Zelenskom u Moskvu, nagoveštaje trilateralnog formata u UAE, kao i poruke Ušakova i Peskova o mogućem telefonskom razgovoru. Otuda je i ovaj potez Zelenskog prevashodno političko-diplomatsko odugovlačenje dok se ne vidi dalji pravac američke politike.

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Kurir.rs

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