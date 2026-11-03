U PADU AVIONA POGINUO MILIONER SA PORODICOM! Krenuli da proslave njegov rođendan, pa sa decom otišli u smrt: Reči slavnog magnata pre tragedije kidaju dušu!
- Na Floridi se srušio privatni avion 'Learjet 60', a u nesreći je poginulo devetoro ljudi, među njima tehnološki magnat Adam Robinson, njegova supruga Helen i njihovo dvoje dece.
- Robinson je ranije javno govorio da porodicu stavlja ispred posla, a porodica je navela da su putovali na Bahame kako bi proslavili njegov rođendan.
Sjedinjene Američke Države potresla je stravična avionska nesreća na Floridi, u kojoj je život izgubilo devetoro putnika i članova posade.
Među poginulima su i poznati tehnološki magnat Adam Robinson (45), njegova supruga Helen Šarp (40) i njihovo dvoje male dece, četvorogodišnja Ema i dvogodišnji Čarli, potvrdile su porodice nastradalih. Tragedija se dogodila u nedelju, kada se privatni avion srušio u okrugu Palm Bič na Floridi.
Robinsonova dirljiva objava pre smrti
Potresne reči tehnološkog preduzetnika o važnosti porodice iznad posla ponovo su odjeknule u javnosti nakon što je, zajedno sa suprugom i dvoje male dece, tragično izgubio život u avionskoj nesreći.
Adam Robinson (45) ranije je svesno i otvoreno govorio o svojoj odluci da zajedničko vreme sa najdražima uvek stavi ispred nemilosrdne trke za uspehom. Osnivač tehnološke kompanije 'Retention' bio je među devetoro stradalih u padu aviona 'Learjet 60', koji se u nedelju srušio nedaleko od Vest Palm Biča na Floridi.
U vatrenoj stihiji nakon pada letelice stradali su i njegova supruga Helen Šarp (40), kao i njihovo dvoje dece — četvorogodišnja Ema i dvogodišnji Čarli. Robinsonova dirljiva objava iz aprila ponovo je privukla pažnju, svedočeći o njegovoj nepokolebljivoj želji da ne propusti najvažnije trenutke u odrastanju svoje dece.
Prisećajući se godina provedenih na Volstritu, ovaj privrednik opisao je kako je posmatrao kolege koje su porodični život podredile zahtevnim karijerama:
'Ljudi mojih godina (45) govorili su da rade po 70, 80 ili 90 sati nedeljno za dobrobit svojih porodica... a sve što su njihove porodice zapravo želele bilo je njihovo prisustvo', zabeležio je tada. 'Nisu shvatali zašto im porodica zamera tolike sate na poslu, iako žive u lepoj kući, a deca pohađaju privatne škole.'
Robinson je naglasio da je upravo to iskustvo trasiralo njegov pristup vođenju sopstvene kompanije:
'Na samom početku svog preduzetničkog puta odlučio sam da ne želim takav život', objasnio je, navodeći da su on i njegovi suosnivači uveli pravilo da se radni dan završava u 17.00 ili 17.30 časova.
To je podrazumevalo sklapanje prenosnih računara, prekid svih poslovnih razgovora i povratak domovima i najmilijima. Priznao je i da je često odlazio i znatno ranije kada je želeo da bude uz decu.
'Porodica mi daje snagu za posao, a posao mi daje energiju za porodični život', napisao je.
Ove reči poprimile su potresnu, tragičnu dimenziju nakon katastrofe koja je u trenu ugasila čitavu jednu mladu porodicu.
Putovali na proslavu rođendana
Robinson i njegovi bližnji su, prema navodima, putovali iz svog doma u Ostinu u Teksasu na Bahame kako bi proslavili njegov rođendan. U avionu su se nalazile i dadilja Anita Marija Cetina, kao i porodične prijateljice Rejčel Rid i Čarmi Fer. U nesreći su poginuli i pilot Džef Gregori (55) i kopilotkinja Natalija Gadelja Filgeiras.
Dok nadležne službe nastoje da rasvetle okolnosti pada aviona, neutešna rodbina oprostila se od Adama i Helen, opisujući ih kao požrtvovane roditelje kojima su deca predstavljala čitav svet.
U zajedničkom saopštenju, članovi porodice nazvali su Emu i Čarlija 'svetlošću svojih života'.
'Ljubavna priča Helen i Adama trajaće večno. Njihova toplina, plemenitost i dar da učine da se svako oseti dobrodošlim obeležili su mnoge živote. Njihov odlazak ostavlja neizmernu prazninu u srcima svih onih koji su ih voleli i koje su oni nesebično voleli.'
Porodica se sa jednakom nežnošću oprostila i od Rejčel i Čarmi:
'Čarmi i Rejčel zračile su radošću i avanturističkim duhom. Svoje bližnje volele su strastveno, iskreno i bez zadrške. Od prvog susreta bile su potpuno posvećene jedna drugoj i životu koji su zajedno gradile. Neizmerno su voljene i zauvek će nam nedostajati.'
Posebne reči zahvalnosti upućene su i dadilji:
'Anita Marija je bdila nad Emom i Čarlijem s neizmernom pažnjom i toplinom; bila je istinski član naše porodice. Ostavila nam je primer bezuslovne ljubavi i odanosti.'
U zasebnoj izjavi, ožalošćeni članovi Helenine porodice naglasili su:
'U ime prijatelja i porodice, slomljenog srca delimo vest da nam je naša najdraža Helen prerano otrgnuta. Poznavati Helen značilo je voleti je. Ovoliki broj onih koji tuguju za njom i Adamom najbolji je dokaz koliko su bili blagosloveni svi koji su ih imali u svom životu.'
(Kurir.rs/Sun)