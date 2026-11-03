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Rusija će učestvovati u trilateralnim mirovnim pregovorima sa Ukrajinom i Sjedinjenim Američkim Državama u Abu Dabiju od 10. do 11. novembra, potvrdio je danas Kremlj.

Vladimir Medinski, pomoćnik ruskog predsednika Vladimira Putina, biće glavni pregovarač Moskve na tim razgovorima, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima, prenosi Rojters.

Američki pregovarači traže proboj

Američki pregovarači nastoje da postignu proboj u pregovorima o okončanju rata, koji je ušao u petu godinu. Poslednji mirovni pregovori uz posredovanje SAD održani su u februaru, pre nego što su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana.

Razgovori o bezbednosnim sporazumima

Američki izaslanik Stiv Vitkof izjavio je u ponedeljak da će SAD sledeće nedelje okupiti delegacije Ukrajine i Rusije u Abu Dabiju kako bi razgovarale o bezbednosnim sporazumima u posleratnom periodu i merama za deeskalaciju sukoba.

(Kurir.rs/Beta)

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