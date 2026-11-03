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Nakon meseci kampanje i milijardi dolara potrošenih na međuizbore u SAD, izborni dan je konačno stigao.

Prema najnovijim anketama javnog mnjenja, čini se da su demokrate u prednosti – ali ankete nisu uvek pouzdane, a ova godina bi mogla doneti iznenađujuće rezultate.

U grubim crtama, međutim, postoje tri moguća ishoda nakon što Amerikanci daju svoj glas.

Evo pregleda šta bi oni mogli biti, koji bi mogli biti rani pokazatelji kako rezultati budu pristizali – i šta bi to moglo značiti za zemlju.

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1. Veliki demokratski talas

Ako je suditi po istoriji, međuizbori uglavnom idu naruku stranci koja nije na vlasti. Kada se tome dodaju istorijski nepopularan predsednik (prema anketama), rat sa Iranom koji je podigao troškove života i nekoliko kontroverznih politika – poput agresivnog sprovođenja imigracionih mera i podrške izgradnji data centara – dobijaju se uslovi za takozvani izborni talas. U ovom prvom scenariju, ogroman talas je upravo ono što se dešava.

Demokrate bi mogle ne samo da preuzmu kontrolu nad Predstavničkim domom već i da znatno premaše 218 mesta potrebnih za većinu. Mogle bi da pobede ne samo u desetak trka koje izborni analitičari ocenjuju kao previše neizvesne da bi se prognozirao pobednik, već i da preokrenu neka mesta na izrazito konzervativnijim teritorijama.

U Senatu bi ovaj scenario zahtevao da demokrate pobede u svim ili većini trenutno neizvesnih trka, uključujući i neke u tradicionalno konzervativnim državama. Došlo bi do barem jedne zapanjujuće pobede na mestu koje čitavu generaciju nije izabralo demokratu, poput Teksasa, ili u Kanzasu gde to nije bio slučaj skoro čitav vek.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp tokom završnog predizbornog govora u Vašingtonu uoči međuizbora u SAD. Foto: Alex Brandon/AP, Mark Schiefelbein/AP

Ako bi se to dogodilo, demokrate ne bi samo preuzele kontrolu nad Senatom, već bi to učinile i sa jednim ili dva mesta rezerve.

To bi moglo sprečiti dramu oko potencijalnog pravnog osporavanja od strane republikanaca na Aljasci, gde je sudija odbacio tužbu Trampove administracije zbog toga što su se na glasačkom listiću našla dva kandidata po imenu Den Salivan.

Demokrate bi to mogle postići podsticanjem izlaznosti svojih birača i osvajanjem nezavisnih glasača sa znatnom razlikom. To bi preokrenulo Trampov prodor među hispanoameričkim glasačima i mladim muškarcima iz 2024. godine. Neki republikanski glasači bi takođe mogli podržati demokrate ili jednostavno ostati kod kuće.

Ovakav rezultat predstavljao bi oštar udarac za Trampa i njegovu Republikansku stranku, pripremajući teren za dve godine sukoba između osnažene Demokratske stranke, sa rukama čvrsto na polugama zakonodavne vlasti, i predsednika koji retko uzmiče pred borbom.

Rani pokazatelji kako rezultati budu pristizali:

Ako demokrate sačuvaju ciljane trke za Predstavnički dom na Floridi i osvoje pojedine republikanske okruge u Severnoj Karolini, Mičigenu, Njujorku, Virdžiniji i Kentakiju. Ako preokrenu mesto u Senatu u Južnoj Karolini, biće to dobra noć za demokrate.

1/5 Vidi galeriju Izbori za Predstavnički dom i Senat Kongresa u SAD Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia, ETIENNE LAURENT / AFP / Profimedia, JOSÉ LUIS VILLEGAS / Newscom / Profimedia

2. Demokratsko kapanje (tesna pobeda)

Možda ankete neće biti potpuno pogrešne, ali ni sasvim tačne.

U ovom scenariju, moglo bi se desiti da, iako osvoje dovoljno lakih poena u trkama za Predstavnički dom SAD da obezbede većinu, ta većina ne bude velika. To bi značilo da bi lideri demokrata u ovom domu morali redovno da se bore sa svojim radikalnijim krilima na levici i u centru kako bi obezbedili dovoljno glasova za usvajanje zakona.

Što se tiče Senata u ovoj pretpostavci, demokrate bi preokrenule samo jedno ili dva mesta – Severna Karolina, na primer, deluje praktično sigurno – ali trke u konzervativnom jezgru pokazale bi se nedostižnim. Možda neće uspeti da smene tvrdoglavo otpornu republikansku senatorku Suzan Kolins u Mejnu ili levičarski kandidat Abdul El-Sajed ne uspe da zadrži Mičigen u taboru demokrata.

Možda kontroverza sa dvojicom Dena Salivana bude dovoljna da potopi demokratsku kandidatkinju Meri Peltolu na Aljasci.

Da bi se ovaj scenario „demokratskog kapanja“ ostvario, veliki odziv demokrata zabeležen na ranom glasanju morao bi da se susretne sa velikim naletom republikanaca na sam izborni dan.

1/9 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp završio posetu Kini Foto: Mark Schiefelbein/AP

Trampovi napori da animira svoju bazu u republikanskim („crvenim“) državama mogli bi pomoći njegovoj stranci da izbegne najgori scenario. Trke koje su po anketama bile u okviru ili blizu statističke greške mogle bi doneti mešovite rezultate za obe partije.

Rezultat bi bio podeljeni Kongres – što je recept za političku blokadu.

Rani pokazatelji kako rezultati budu pristizali:

Ako Florida ubedljivo ostane republikanska na svim nivoima. Ako demokrate osvoje neka mesta za Predstavnički dom u oblastima poput Virdžinije i Pensilvanije, ali republikanci na sigurnijem političkom terenu širom zemlje izbegnu da budu zbrisani u naletu.

3. Dobra noć za republikance

Ovaj scenario podrazumeva da republikanci uporno zadrže kontrolu nad oba doma Kongresa.

Da bi se to dogodilo, ankete – koje su ranije potcenjivale podršku Trampu – morale bi da se pokažu netačnim, a većina neizvesnih trka morala bi da prevagne u korist republikanaca.

Ne samo da bi republikanski birači morali da izađu u neočekivano velikom broju, već bi i nezavisni i hispanoamerički glasači, koji su naizgled bili nezadovoljni Trampovom politikom, na kraju morali da stanu na njegovu stranu. U ovom scenariju, kontrola nad Predstavničkim domom, daleko od toga da je gotova stvar za demokrate, mogla bi se svesti na Kaliforniju i njen višednevni proces brojanja glasova pristiglih poštom.

1/10 Vidi galeriju Donald Tramp pojavio se sa znatno tamnijom kosom i izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama. Nije poznato da li je promena trajna. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Na kraju, republikanci bi mogli izvući tesnu ukupnu većinu, delom zahvaljujući naporima da prekroje granice izbornih okruga u svoju korist u državama poput Teksasa, Floride i Severne Karoline.

Takođe bi se moglo desiti da republikanci osvoje sve senatorske trke u konzervativnim državama i preokrenu Mičigen, mesto koje su demokrate držale uoči glasanja.

Čak i ako republikanci ne zadrže Severnu Karolinu ili ne pobede u Minesoti ili Nju Hempširu (koje drže demokrate) – trkama koje su na samoj margini konkurentnosti na ovim izborima – mogli bi barem naterati demokratske kandidate da se dobro pomuče.

Ako bi se to dogodilo, Tramp bi u sredu ujutru mogao proglasiti obnovljeni izborni mandat i nastaviti sa sprovođenjem svoje unutrašnje i spoljnopolitičke agende uz stalnu podršku republikanskog Kongresa.

Rani pokazatelji kako rezultati budu pristizali: