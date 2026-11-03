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Kamera je zabeležila zastrašujući trenutak u kojem se avion pretvara u ogromnu vatrenu loptu na kraju piste samo nekoliko minuta nakon poletanja, pri čemu su poginule najmanje dve osobe.

Jeziv snimak prikazuje malu letelicu kako gubi visinu i udara o tlo u Meksiku, izazivajući ogroman požar. Hitne službe požurile su ka olupini aviona Cesna 210 nakon što se srušio u ponedeljak ujutru u Pačuki, u saveznoj državi Idalgo.

Avion se srušio samo minut nakon poletanja

Vazduhoplovne vlasti saopštile su da se avion srušio samo minut nakon poletanja, oko 9.31 časova. Eksplodirao je u ogromnu vatrenu loptu i podigao guste stubove dima na svega oko 500 metara od kraja piste 21 na aerodromu u Pačuki.

Istražitelji su naveli da su obe žrtve bile u letelici. Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdile tačne okolnosti ove smrtonosne nesreće.

Za sada nije poznato zbog čega se avion srušio.

Poginuli su identifikovani kao pilot Moises Gonzales Melendez i kopilot Hose Haime Harkin Ramos, prenosi list El Debate.

Na šokantnom video-snimku u daljini se vidi letelica koja naglo gubi visinu i pada ka tlu. Avion udara o zemlju, a zatim eksplodira u snažan plamen dok se gust crni dim diže u nebo.

Avion, kojim je upravljala kompanija "Grupo Aeroespacial Avspace", leteo je ka Međunarodnom aerodromu Kuernavaka u saveznoj državi Morelos u trenutku kada se srušio.

Pao je u stambenom naselju Venta Prijeta, navele su vazduhoplovne vlasti, a pretpostavlja se da na zemlji niko nije povređen.

Prema navodima lokalnih medija, svedoci su rekli da su videli avion kako leti na maloj visini pre nego što je zakačio strujne vodove i pao.

Vlasti su potvrdile da su oba tela u međuvremenu izvučena iz smrskanog aviona.