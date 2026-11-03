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Teški ukrajinski dron spasao je ranjenog vojnika (54) koji je bio zarobljen na prvoj liniji fronta 57 dana nakon što je nagazio na minu. Ovo je treća uspešna vazdušna evakuacija koju je sproveo 475. jurišni puk CODE 9.2 koristeći domaći StarGate sistem.

Ukrajinski proizvođač dronova SkyFall objavio je 2. novembra da je planirao i sproveo operaciju u saradnji sa 475. jurišnim pukom CODE 9.2. Spasili su vojnika Andrija, nadimka "Donbas", sa položaja samo dva kilometra od ruske granice.

Vojnik je bio na tom položaju od kraja maja i ranjen je 2. septembra tokom borbene misije. Ostao je tamo skoro dva meseca jer su kopneni putevi za evakuaciju bili neprohodni. Pristup je bio blokiran napadima ruskih FPV dronova, minskim poljima, nepristupačnim terenom i stalnim granatiranjem.

Dron za evakuaciju Stargejt

U spasilačkoj misiji, bespilotna letelica Stargejt je preletela više od 15 kilometara u jednom pravcu kako bi stigla do ranjenika. Nakon evakuacije, Andrij je prebačen u bolnicu na lečenje.

Stargejt je specijalizovana platforma za evakuaciju povređenih (CASEVAC) koju je razvio Skajfol na zahtev komandanta 475. jurišnog puka. Dron može da nosi teret do 150 kilograma i dostigne brzinu od 105 km/h, a u transportni odeljak su ugrađena medicinska nosila.

Skajfol navodi da letelica koristi veštačku inteligenciju, napredne navigacione sisteme i više komunikacionih veza. To joj omogućava da radi čak i u uslovima ometanja GPS signala ili u slučaju gubitka veze sa operaterom.

Treća uspešna misija zaredom

Skajfol nije objavio tačan datum operacije, ali je potvrdio da je sistem Stargejt spasao tri teško ranjena vojnika za oko nedelju i po dana.

Pre Andrija, isti puk je izvršio dve slične evakuacije. Spasili su Jevhena (25), zvanog "Izjum", i Artema (24), zvanog "Kolobok“".