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Građani Sjedinjenih Američkih Država biraju članove Predstavničkog doma Kongresa, 35 senatora, a u 36 saveznih država biraće se i guverneri. Republikanci su trenutno u tesnoj prednosti u Predstavničkom domu, a kontrolišu i Senat.

1/5 Vidi galeriju Donald Tramp gleda UFC u Majamiju Foto: Julia Demaree Nikhinson / AFP / Profimedia, JIM WATSON / AFP / Profimedia

Gost "Pulsa Srbije" koji je detaljno analizirao i objasnio dilemu koja je pred Amerikancima bio je Aleksandar Stanković, politički analitičar.

Stanković je otkrio kakve su prognoze verovatnoća za pobedu na predstojećim izborima, pa je podsetio da je Donald Tramp 2018. pretrpeo poraz na ovakvim izborima izgubivši 41 mesto u Senatu.

- Na osnovu dosadašnjih prognoza, iako umeju da pogreše, 95 posto je šansa da demokrate uzmu većinu u Kongresu, a minimum koji se očekuje jeste 220 mesta od ukupno 435. Situacija u Senatu je znatno tesnija, ali i tu je prognoza na strani demokrata. Ovo neće biti prvi put da on gubi međuizbore, to se njemu dogodilo 2018. godine i tada je u Kongresu izgubio 41 mesto. Tada su pretrpeli veliki udar. Važno je da se spomene da je Tramp i tada nastavio da pritiska američku unutrašnju politiku na različite načine - započeo je Stanković.

Stanković smatra da je u Americi referendumska atmosfera i da je pitanje ovih izbora da li je stanovnik za ili protiv građana.

- Biće referendumska atmosfera, ovi izbori su izjašnjavanje za ili protiv Trampa, a ne za neke konkretne politike. Trampova popularnost je doživela pad, on će u naredne dve godine imati priliku da povrati svoju popularnost. Tramp je naučio lekcije iz prvog mandata, pa je svoju drugu administraciju postavio potpuno lojalističku i ne vidim smene unutar partije. Ovo je više od referenduma, već ideološka borba u Americi koja će se nastaviti i nakon Trampa - ističe Stanković.

Stanković smatra da je harizma Donalda Trampa umnogome uticala na njegov politički uspeh, pa je dotakao i demokrata i predstavio situaciju unutar te frakcije.

02:31 Aleksandar Stanković politički analitičar za Kurir o međuizborima u SAD Izvor: Kurir televizija

- Tramp je izbore dobio na harizmu i jer su demokrate bile u potpunom rasulu. Sada ćemo da vidimo konsolidaciju demokrata, vidimo da se Kamala Haris ponovo spominje kao prvi kandidat demokrata za predsedničke izbore 2028. i to je skandalozno jer je Tramp nju zaista izdominirao. Ilon Mask je kao pojedinac uložio više od 400 miliona dolara, a ovo nisu predsednički izbori. Očigledno može ideologija da se uzme u kontekst, upravo zato je Mask uložio toliki novac, on je imao poveznice i finansiranja po Evropi, a Tramp je uzet samo kao predstavnik te ideologije. Program republikanskih i demokratskih kandidata se gurnuo po strani jer je sve to pojela ličnost Trampa. On pravi greške, a tu spadaju ekonomske stvari, ratovi, migracija, a migracije su katastrofalno rukovođenje - rekao je Stanković.

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Kurir.rs

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