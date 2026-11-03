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Krista Pajk (50), zatvorenica osuđena na smrt u američkoj saveznoj državi Tenesi, bori se da se prilagodi zatvorskom životu otkako je 9. oktobra otpuštena iz bolnice u Nešvilu, nakon što je preživela neuspešno pogubljenje smrtonosnom injekcijom.

Njena najveća briga su njeno zdravlje i dobrobit, navodi ona u ličnoj izjavi podnetoj uz hitan predlog kojim se traži njena reintegracija među ostalu zatvorsku populaciju, a u čiju je kopiju magazin "Pipl" imao uvid.

Pajk u svojoj izjavi piše da se već "jednom vratila u bolničku hitnu pomoć", "ali nije ponovo primljena na bolničko lečenje".

Takođe navodi da je prinuđena da obavlja zadatke koji je izlažu "visokom riziku od infekcije i daljih povreda", kao što je čišćenje sopstvenog "tuša prepunog bubašvaba".

Pajk u izjavi piše da, iako želi da se vrati među zatvorsku populaciju, ne može da se vrati u blok u kojem je boravila pre svog neuspelog pogubljenja.

1/11 Vidi galeriju Pogubljenje Kriste Pajk: Preživela 2 smrtonosne injekcije Foto: Tennessee Department of Correction

"U ovom bloku smeštene su zatvorenice sa značajnom istorijom napada i disciplinskih problema. Tokom dve godine života u tom bloku nakon postizanja nagodbe, bila sam svedok višestrukih napada zatvorenica pod strogim nadzorom na druge zatvorenice i čuvare, više osoba koje su prolazile kroz akutne psihičke slomove, kao i znatne opasnosti", objašnjava Pajk.

Pajk dalje navodi da bi, s obzirom na njeno "trenutno fizičko stanje", bilo opasno smestiti je u taj blok.

"Ne bih mogla da se odbranim niti da pobegnem ako bi me druga zatvorenica napala", piše Pajk. "Plašim se da ću biti ozbiljno povređena ako me prebace u taj blok dok sam ovoliko slaba".

Umesto toga, Pajk navodi da bi samo želela da učestvuje u "zajedničkim obrocima, grupnim časovima, boravku u zajedničkom prostoru, grupnim verskim službama, radnim zadacima ili zajedničkoj rekreaciji".

1/7 Vidi galeriju Neuspelo pogubljenje osuđenice na smrt Kriste Pajk u Tenesiju Foto: George Walker IV/AP

U trenutnoj situaciji, ona sve vreme provodi sama u stacionaru, osim tokom sastanaka sa svojim pravnim timom.

Sudija u ovom slučaju dao je tuženima rok do 4. novembra da odgovore na predlog Pajkove. Pravni tim Kriste Pajk zatim ima rok do 6. novembra da odgovori na taj podnesak.

"Predlog je podnet po hitnom postupku jer svaki dan produžene izolacije nanosi dodatnu štetu gospođi Pajk. Od suda se traži da naloži državi da okonča njenu izolaciju i vrati zaštitne mere predviđene sporazumom u meri u kojoj to dozvoljavaju njene medicinske potrebe i bezbednost", naveo je ranije njen pravni tim u izjavi za "Pipl" . Takođe su rekli da se "i dalje nadaju sporazumnom rešenju koje je u interesu zdravlja i dobrobiti gospođe Pajk".

Osuđena na smrt zbog monstroznog ubistva 1995.

Pajk je osuđena na smrt zbog ubistva devetnaestogodišnje Kolin Slemer 1995. godine. Pajk, koja je tada imala 18 godina, i njen tadašnji dečko mučili su mladu devojku pre nego što su je izboli skalpelom.