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Najmanje 31 osoba je poginula u ruskom napadu na školsku zgradu u Komišuvaki u Zaporoškoj oblasti, a za 48 se još uvek traga. Ruske snage su bacile najmanje devet bombi na zgradu koja je služila kao sklonište za civile i centar za distribuciju humanitarne pomoći.

Prema rečima lokalnog guvernera Mihajla Semikina, ljudi su se sklonili u novi, ojačani podrum, čiju je izgradnju finansirala Evropska unija. Iako je prostor bio projektovan da izdrži većinu napada, sila bombi je srušila betonsku konstrukciju i izazvala požar.

Sklonište je izgrađeno prošle godine kako bi se u njemu mogla odvijati nastava, ali zbog približavanja borbi selu, većina stanovnika je napustila zgradu. Zgrada stoga više nije korišćena kao škola, već kao administrativni centar i humanitarno središte.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski opisao je napad kao "apsolutno užasan" i rekao da je sklonište pogođeno u ponedeljak, tačno u vreme kada se distribuirala humanitarna pomoć.

1/11 Vidi galeriju Rusi bombardovali školu u Ukrajini koja je služila kao centar za distribuiranje humaniarne pomoći, Zaporoška oblast Foto: STR/AP

On je napomenuo da je napad usledio neposredno pre novog masovnog ruskog talasa napada stotinama dronova i desetinama krstarećih i balističkih raketa na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Ovo se dogodilo uprkos ponovljenim pozivima američkog predsednika Donalda Trampa na prekid vatre usmeren na energetiku.

"Veoma je značajno što se sve ovo dešava na dan izbora za Kongres SAD. Rusi veruju da Amerika neće primetiti ovaj njihov signal. Ali takav teror mora biti primećen i zaustavljen", rekao je Zelenski u utorak ujutru.

"Ukrajini se mora pomoći da brani svoje nebo, inače Rusija nikada neće zaustaviti raketne napade. Ključ je pomoći u izgradnji pravednog i pouzdanog mira, a Amerika to može da uradi", dodao je.

Taktika dvostrukog udara

Napad u Komišuvakiju je pratio poznati obrazac. Ruske snage prvo izvode jedan napad, čekaju da hitne službe stignu na mesto, a zatim ponovo udaraju. Drugi talas napada je ubio najmanje dva spasioca koji su stigli na mesto prvog udara. Lokalni izvori navode da su to Denis Konovalenka i Oleksi Suščevski, obojica stari 44 godine.

Ukrajinska policija je objavila da su poginula i najmanje četvorica njihovih policajaca: Mihajlo Buženko i Nikola Balanda, koji su radili u policiji više od dvadeset godina, i Mihajlo Romanov i Dmitro Besedin, koji su bili kvartski policajci više od decenije.

"Pomagali su meštanima da se sklone u podzemni deo škole. Podmukli drugi udar zarobio je sve koji su pokušali da pobegnu", saopštila je policija.

Jedan od najsmrtonosnijih napada od početka rata

Napad u ponedeljak je jedan od najsmrtonosnijih od početka rata i dolazi nakon nekoliko meseci koji su bili izuzetno teški za ukrajinske civile. Rusija je ovog leta pojačala vazdušne napade na gradove širom zemlje.

Prošlog meseca, 33 osobe su poginule u napadu na dva civilna autobusa u Kramatorsku, u Donjeckoj oblasti. U avgustu je 38 ljudi poginulo u napadu dronom na skladište municije u blizini Kijeva, a u julu je 33 ljudi poginulo u koordinisanom raketnom napadu na prestonicu.

U utorak je guverner Semikin rekao ukrajinskoj nacionalnoj televiziji da je Rusija koristila bombe KAB-500 i FAB-3000 u napadu na školu.