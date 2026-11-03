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Američki predsednik Donald Tramp mogao bi da se suoči sa trećim postupkom opoziva ukoliko Demokratska stranka osvoji većinu u Predstavničkom domu Kongresa na međuizborima u Sjedinjenim Američkim Državama.

Takav razvoj događaja bio bi bez presedana u američkoj istoriji, budući da nijedan predsednik pre Trampa nije bio dva puta opozvan u Predstavničkom domu, a kamoli tri puta.

Ipak, pokretanje postupka ne bi automatski značilo i njegov odlazak iz Bele kuće. Za smenu predsednika potrebna je znatno šira podrška u Senatu, koju bi demokrate veoma teško mogle da obezbede.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp tokom završnog predizbornog govora u Vašingtonu uoči međuizbora u SAD. Foto: Alex Brandon/AP, Mark Schiefelbein/AP

Kako funkcioniše opoziv američkog predsednika?

Američki ustav predviđa mogućnost smene predsednika zbog izdaje, podmićivanja ili drugih teških krivičnih dela i prestupa.

Postupak opoziva, poznat kao impičment, započinje u Predstavničkom domu Kongresa, gde se obično najpre sprovodi istraga o navodnim zloupotrebama predsedničkih ovlašćenja.

Nakon toga, kongresmeni glasaju o usvajanju članova optužbe. Za njihovo usvajanje dovoljna je prosta većina glasova.

Ukoliko demokrate osvoje većinu u Predstavničkom domu, mogle bi da pokrenu postupak protiv Trampa i izglasaju njegov treći impičment, pod uslovom da postoji odgovarajući osnov za optužbe.

Međutim, konačna odluka o smeni predsednika ne donosi se u Predstavničkom domu, već u Senatu.

Foto: Shutterstock

Senat tada sprovodi suđenje, a za osudu i smenu predsednika potrebna je dvotrećinska većina prisutnih senatora. Ukoliko bi svih 100 senatora učestvovalo u glasanju, bilo bi potrebno najmanje 67 glasova.

To znači da bi demokratama, čak i u slučaju izbornog uspeha, najverovatnije bila potrebna podrška značajnog broja republikanskih senatora.

Tramp je već dva puta prošao kroz postupak opoziva

Prvi put je opozvan u Predstavničkom domu u decembru 2019. godine, tokom svog prvog predsedničkog mandata.

Tada je optužen za zloupotrebu položaja i ometanje rada Kongresa, nakon što je vršio pritisak na Ukrajinu da istraži njegovog političkog protivnika Džoa Bajdena.

Senat ga je u februaru 2020. oslobodio optužbi, pa je ostao na funkciji.

Drugi put Predstavnički dom izglasao je njegov opoziv u januaru 2021. godine, nakon upada njegovih pristalica u Kapitol 6. januara.

Tramp je tada optužen za podsticanje pobune, zbog govora koji je održao pre nego što su demonstranti upali u zgradu Kongresa u pokušaju da spreče potvrđivanje rezultata predsedničkih izbora.

Postupak u Senatu završen je nakon što je Tramp već napustio Belu kuću, a senatori ni tada nisu obezbedili potrebnu dvotrećinsku većinu za osudu.

1/5 Vidi galeriju Predsednik SAD Donald Tramp obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA, SARAH YENESEL/EPA

Može li Tramp zaista da bude smenjen?

Iako bi demokratska većina u Predstavničkom domu otvorila mogućnost za novi impičment, stvarna smena Trampa sa predsedničke funkcije bila bi mnogo teže ostvariva.

Za takav ishod bila bi neophodna široka podrška u Senatu, uključujući glasove republikanaca.

U američkoj istoriji nijedan predsednik nije smenjen sa funkcije kroz postupak impičmenta.

Ipak, čak i neuspešan pokušaj opoziva mogao bi da ima ozbiljne političke posledice po Trampa.

Istrage, saslušanja i glasanja u Kongresu mogla bi da zaokupe značajan deo vremena njegove administracije, pojačaju politički pritisak i otežaju sprovođenje predsedničke agende.