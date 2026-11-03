Slušaj vest

Velika Britanija mora da bude spremna za sajber napade na svoju ključnu nacionalnu infrastrukturu uz pomoć veštačke inteligencije (AI) u naredne dve godine, upozorio je danas britanski Nacionalni centar za sajber bezbednost (NCSC), navodeći da je Kina najspremnija za izvođenje takvih operacija.

Prema godišnjem izveštaju NCSC-a, postoji velika verovatnoća da će do 2028. godine zlonamerni softver zasnovan na veštačkoj inteligenciji biti upotrebljen u ransomware napadima na britansku kritičnu infrastrukturu, uključujući elektrane, aerodrome, bolnice i druge ključne objekte.

Izvršni direktor NCSC-a Ričard Horn upozorio je da bi u narednim mesecima moglo da dođe do nezabeleženog porasta broja sajber incidenata, jer veštačka inteligencija omogućava hakerima da mnogo brže otkrivaju i iskorišćavaju bezbednosne propuste.

"U narednim mesecima suočavamo se sa realnom mogućnošću nezabeleženog porasta broja sajber incidenata", naveo je Horn u govoru pripremljenom za utorak.

"Ali moramo jasno da kažemo da to nije zato što je veštačka inteligencija izmislila nove načine napada, već zato što bezbednosni propusti, koji su predugo tolerisani, sada mogu da budu otkriveni i iskorišćeni u razmerama koje su ranije bile nezamislive", upozorio je on.

Foto: Shutterstock

Kina najveća pretnja, Rusija svakodnevno napada britanske vojne mreže

Britanska obaveštajna služba procenjuje da će neprijateljski akteri u narednim godinama sve češće koristiti veštačku inteligenciju kako bi povećali obim i efikasnost svojih sajber operacija.

Prema proceni NCSC-a, Kina ima najveće kapacitete za izvođenje takvih napada na britansku infrastrukturu i druge strateške ciljeve.

"Znamo da Kina vrlo verovatno ima nameru i da je najbolje pozicionirana da koristi veštačku inteligenciju za operacije protiv naše ključne nacionalne infrastrukture i drugih strateških ciljeva, pri čemu njene aktivnosti predstavljaju najsofisticiraniji i najuporniji sajber izazov sa kojim se Velika Britanija suočava", naveo je Horn.

On je upozorio i da Rusija kontinuirano pokušava da prodre u komunikacione mreže britanske vojske, koje su svakodnevno izložene upornim i koordinisanim sajber napadima.

Prema njegovim rečima, Moskva sprovodi operacije koje namerno ostaju ispod praga otvorenog oružanog sukoba, kao deo šire strategije hibridnog ratovanja.

Britanske vlasti takođe optužuju Iran za sprovođenje zlonamernih sajber operacija širom sveta, uključujući napade na britanske ciljeve i pojedince koje Teheran smatra pretnjom.

Rusija, Kina i Iran ranije su više puta odbacivali slične optužbe za zlonamerne aktivnosti u sajber prostoru.

Hakerski napad Foto: Shutterstock

Hakeri podizali temperaturu frižidera na više od 50 stepeni

Upozorenje britanskih stručnjaka dolazi nakon niza sajber napada na supermarkete širom Evrope, koji su pokazali koliko ozbiljne posledice mogu da nastanu kada hakeri preuzmu kontrolu nad digitalnim sistemima.

U pojedinim slučajevima napadači su uspeli da manipulišu rashladnim uređajima u supermarketima i podignu temperaturu frižidera na više od 50 stepeni Celzijusa.

Foto: ChatGPT

Horn je ove incidente naveo kao primer ranjivosti savremene infrastrukture i upozorio da bi posledice budućih napada mogle da budu daleko ozbiljnije.

"Decenijama smo kolektivno uspevali da prolazimo sa jeftinim tehnološkim rešenjima", rekao je Horn, kritikujući nedovoljna ulaganja u sajber bezbednost.

On je upozorio da kompanije i državne institucije moraju hitno da unaprede zaštitu svojih sistema.

U suprotnom, kako je naveo, moraće da objasne zašto nisu reagovale uprkos upozorenjima, u trenutku kada hrane ne bude bilo na policama, kada nestane struje ili kada preduzeća budu propadala.

Veštačka inteligencija omogućava napade nezamislivih razmera

NCSC upozorava da veštačka inteligencija značajno povećava mogućnosti sajber kriminalaca, naročito u izvođenju ransomware napada.

Reč je o napadima u kojima hakeri upadaju u računarske sisteme, šifruju podatke i zahtevaju otkup, najčešće u kriptovalutama, kako bi žrtvama omogućili ponovni pristup informacijama.

Foto: ChatGPT

Veštačka inteligencija može da pomogne napadačima da identifikuju potencijalne mete, pronađu slabosti u računarskim mrežama i razviju zlonamerni softver.

Britanski stručnjaci upozoravaju da takvi alati omogućavaju automatizaciju velikog broja aktivnosti koje su ranije zahtevale znatno više vremena i ljudskih resursa.

Kao primer brzog napretka tehnologije navodi se slučaj iz prošlog meseca, kada je uz pomoć veštačke inteligencije otkriven ozbiljan bezbednosni propust u programskom jeziku PHP, koji se koristi na gotovo 70 odsto svetskih veb-sajtova.

Profesor sajber bezbednosti Univerziteta u Sariju Alan Vudvord upozorio je da države i kompanije moraju da imaju pristup najnaprednijim AI sistemima kako bi mogle da otkrivaju i otklanjaju ranjivosti pre nego što ih iskoriste napadači.

"Veštačka inteligencija može da pomogne ljudima da pronađu ove propuste i otklone ih, ali ako ne budemo imali pristup toj tehnologiji, loši momci će nas preteći", rekao je Vudvord.

Britanska vlada je prošlog meseca pozvala građane da u svojim domovima obezbede zalihe do devet litara flaširane vode i hrane za tri dana, kako bi bili spremni za ozbiljne vanredne situacije, uključujući vremenske nepogode i sajber napade.

U okviru kampanje "Be Ready", britanske vlasti upozorile su na mogućnost napada na svakodnevnu infrastrukturu iza kojih bi mogle da stoje neprijateljske države.