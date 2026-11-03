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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u utorak da je postigao dogovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom prema kojem će Vašington prestati da izdvaja četiri milijarde dolara godišnje pomoći Izraelu nakon završetka ove godine.

Govoreći za emisiju "Fox and Friends" na televiziji Foks njuz, Tramp je rekao da Izraelu više nije potrebna ta finansijska pomoć i da pojedine demokrate i levičarski političari koriste američku podršku Izraelu kao argument za kritikovanje republikanaca.

"Kada je reč o plaćanju Izraelu, Bibi Netanjahu i ja postigli smo dogovor. Dajemo Izraelu četiri milijarde dolara godišnje, a pre nekoliko meseci dogovorili smo se da to obustavimo", rekao je Tramp za "Fox and Friends".

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp tokom završnog predizbornog govora u Vašingtonu uoči međuizbora u SAD. Foto: Alex Brandon/AP, Mark Schiefelbein/AP

"Već smo se dogovorili da do kraja ove godine prestanemo da plaćamo Izraelu. Naravno, pomoći ćemo Izraelu ako mu pomoć bude potrebna", dodao je.

Iz Netanjahuovog kabineta nije bilo neposrednog komentara na Trampove izjave.

Za sada nije jasno na koja je tačno sredstva američki predsednik mislio. Memorandum o razumevanju, kojim je predviđeno 3,8 milijardi dolara godišnje američke vojne pomoći Izraelu, ističe 2028. godine, a već se vode razgovori o tome kako bi američka pomoć Izraelu trebalo da izgleda nakon tog datuma.

"Mogu da kupe šta god žele. Mogu da kupe šta god žele. Isto važi i za Evropu. Mi proizvodimo najbolje oružje na svetu", dodao je Tramp u utorak.

Netanjahu je u majskom intervjuu za CBS izjavio da se nada da će Izrael u roku od deset godina postepeno prestati da zavisi od američke vojne pomoći.

U junskom pismu jednom američkom kongresmenu napisao je da je došlo vreme da Izrael "od primaoca pomoći postane partner".

Podrška Izraelu među američkim biračima sve slabija

Podrška američke javnosti Izraelu opala je od početka rata u Pojasu Gaze 2023. godine, naročito među pristalicama Demokratske stranke.

Istraživanje Univerziteta Kvinipijak iz juna pokazalo je da 48 odsto američkih birača i 66 odsto demokrata smatra da Sjedinjene Američke Države pružaju preveliku podršku Izraelu.

1/8 Vidi galeriju Obraćanje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u sedištu vladajuće stranke Likud nakon parlamentarnih izbora Foto: Ohad Zwigenberg/AP, ABIR SULTAN/EPA

Poređenja radi, kada je isto pitanje prvi put postavljeno 2017. godine, takav stav imalo je svega 16 odsto svih birača i 20 odsto demokrata.

Podrška Izraelu među demokratskim biračima naglo je opala, dok kandidati koji kritikuju izraelsku politiku sve češće pobeđuju na unutarstranačkim izborima Demokratske stranke.

Čak su i umereni članovi Kongresa sve spremniji da dovode u pitanje višedecenijsku američku podršku Izraelu.

"Levica koristi tih četiri milijarde dolara koje plaćamo, a za koje svi znaju, to nije nikakva tajna, kao simbol nepravde. Ne možemo da dozvolimo da se to nastavi", rekao je Tramp.

"Davali smo im četiri milijarde, još ih dajemo, ali to se obustavlja krajem godine", naveo je američki predsednik.

"Zašto? Zato što im više nisu potrebne", zaključio je Tramp.