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Više putničkih aviona širom Evrope bilo je na meti dojava o bombama, zbog čega su pojedini letovi preusmereni, aerodromi privremeno zatvarani, a angažovane su i vojne vazduhoplovne snage. Nakon opsežnih bezbednosnih provera, nadležne službe potvrdile su da su sve dojave bile lažne i da ni u jednom od pregledanih aviona nije pronađen eksploziv.

Incidenti su zabeleženi u Italiji, Poljskoj, Španiji i Bugarskoj, a među pogođenim kompanijama našli su se Rajaner (Ryanair) i LOT Polish Airlines.

Foto: Shutterstock, TOMS KALNINS/EPA

Jedna od najdramatičnijih situacija dogodila se u Italiji, gde su zbog anonimnih pretnji pregledana dva Rajanerova aviona koja su sletela na rimski aerodrom Fjumičino.

Kako su izvori sa aerodroma potvrdili za BBC, reč je o letovima iz Lisabona i Dablina. Stručnjaci za eksploziv pregledali su putnike, prtljag i letelice, ali nisu pronašli ništa sumnjivo.

Avion na letu FR9611 iz Dablina do sletanja je pratila italijanska vojna avijacija. Nakon završenih provera uzbuna je ukinuta.

Prinudna sletanja u Poljskoj i Španiji

Zbog dojave o bombi, avion poljske kompanije LOT, koji je leteo iz Londona, morao je neplanirano da sleti na aerodrom Varšava-Modlin.

Aerodrom je privremeno zatvoren kako bi nadležne službe obavile bezbednosne provere, dok su putnici i članovi posade čekali dalja uputstva u dolaznom terminalu.

Nakon što je utvrđeno da nema eksplozivne naprave, aerodrom je ponovo otvoren i saobraćaj je normalizovan.

"Uzbuna zbog bombe je opozvana. Nakon što su nadležne službe završile postupanje, aerodrom Varšava-Modlin vratio se normalnom radu", saopštila je uprava aerodroma.

Zbog slične pretnje pregledan je i avion koji je iz Kopenhagena sleteo na glavni varšavski aerodrom Šopen.

Istovremeno, Rajanerov avion koji je leteo iz Mančestera za Mursiju prinudno je sleteo na jugu Španije nakon dojave o bombi.

U letelici se nalazila 121 osoba, uključujući članove posade.

Španska Civilna garda sprovela je pregled i potvrdila da u avionu nema eksploziva.

"Međunarodni aerodrom regije Mursija nastavlja sa uobičajenim radom. Hvala hitnim službama koje su učestvovale u ovoj operaciji", izjavio je Fransisko Lukas, predstavnik španske vlade u regiji Mursija.

Uzbuna i u Sofiji, avion stigao iz Izraela

Dojava o bombi primljena elektronskom poštom izazvala je uzbunu i na aerodromu u Sofiji, gde je sleteo putnički avion koji je dolazio iz Izraela.

Bugarske bezbednosne službe pregledale su letelicu, a putnicima je nakon provere dozvoljeno da preuzmu prtljag i napuste avion.

Bugarski portal Fakti, pozivajući se na informacije Ministarstva unutrašnjih poslova, objavio je da eksploziv nije pronađen.

Prema navodima bugarskih medija, avion je stigao iz Bergama.

Ovi incidenti usledili su samo dan nakon što je mađarski borbeni avion pratio letelicu kompanije Viz er (Wizz Air) iz Londona, koja je zbog slične pretnje prinudno sletela u Budimpeštu.

Iako su sve prijavljene pretnje u pregledanim avionima bile lažne, dojave su izazvale ozbiljne poremećaje u vazdušnom saobraćaju i pokrenule bezbednosne procedure na više evropskih aerodroma.