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Neomi se povukla u sebe, opsednuta idejom o savršenoj ženi koja ne bi razočarala svog muža Alija i koja bi sve držala pod kontrolom kako bi izbegla njegov bes. U takvoj porodičnoj izolaciji, njihov drugi sin Malik je preminuo 19. aprila 2019. godine u Savinji-le-Templ zbog zanemarivanja. Sa 20 meseci težio je samo četiri kilograma, dok je prosečna težina za taj uzrast između 10 i 12 kilograma, piše Le Parizjen.

Roditeljima se sudi na sudu u Melunu od petka, 30. oktobra. Optuženi su za uskraćivanje brige ili hrane što je prouzrokovalo smrt deteta.

U utorak su svedočile očeve sestre, bez iskazivanja gorčine. „Noemi je bila deo porodice“, rekle su. Kada su ih pitali o zdravlju deteta, rekle su: „Uvek je bio mršav, mislili smo da je to zato što je prerano rođen. Kada bismo pitali Noemi šta su lekari rekli, rekla bi da je sve u redu.“

„Niste ništa videli?“

Malik je, međutim, poslednji pregled imao sa 11 meseci. Pedijatar je tada jasno upozorio da je gubitak težine zabrinjavajuć i da je detetu potrebna hitna hospitalizacija. Noemi ga nikada nije odvela u bolnicu. Umro je kod kuće, od gladi.

Sudija Bendžamin Jungman je ispitivao oca sat vremena. „Niste ništa videli? Zašto niste posetili sina u bolnici nedeljama nakon rođenja? Niste znali u kojoj je bolnici, koji lekar ga leči ili od čega pati!“, insistirao je.

Ali, opisan kao krupan čovek, mirno je odgovorio i ponovio da je bio odsutan. „Nisam bio dorastao svojim obavezama“, rekao je. Kada su ga pitali da li je posetio voljenu osobu u bolnici, tiho je odgovorio: „Da, naravno.“ Dodao je: „Oslanjao sam se na ono što mi je žena rekla.“

„Šta se moralo dogoditi da bi ga odveli u bolnicu?“

Ali nije mogao da podnese da gleda fotografije svog mrtvog sina, koje su prikazane na suđenju u petak. Tužilac Žan-Mišel Burles je bio otvoren: „Videli smo ove slike stotinu puta – gladnu decu u Bijafri ili Etiopiji. Da li razumete da je vaš nemar doveo do uskraćivanja nege?“ Ali je stajao tamo potresen, čvrsto se držeći za stalak za mikrofon. Nedelju dana pre smrti svog sina, bio je uz oca, koji je izgubio majku.

Dan pre Malikove smrti, Ali je bio sa svoja dva sina, ali je bio rasejan i stalno na telefonu. „Prirodno je izgubiti baku, ali vaša pažnja je bila usmerena na pogrešno mesto“, primetio je tužilac. Ali je priznao: „Pitanje ovog nehata pratiće me do kraja života.“

„Šta je trebalo da se desi da ga odvedu u bolnicu? Dete ne jede dovoljno, ne oseća se dobro. Težak je samo četiri kilograma!“, upitao je sudija povišenim glasom. „Trebalo je da budem više angažovan, zahtevniji“, odgovorio je Ali. Rekao je da je verovao svojoj ženi kada ga je uveravala da je sve u redu, što tužilaštvo smatra lažima.

Niz laži

Noemi je prvo ispričala dadilji svog starijeg sina o svojoj drugoj trudnoći. „Gledala sam je kao majčinsku figuru, trebao mi je savet kako da se nosim sa dvoje male dece. Plašila sam se da će mi se muž naljutiti“, objasnila je. Ali on se jeste naljutio kada je od dadilje saznao za trudnoću.

Noemi je rodila svoje prvo dete sa 18 godina, a Malika sa 19. Otac ju je napustio posle prve trudnoće, a majka se protivila tome da ima dete rođeno van braka. Prigovori su se nastavili u porodilištu, nakon što je Noemi rodila Malika u šest i po meseci trudnoće.

Sve se to dešavalo pred Alijem. „Osećao se poniženo, trebalo je da učinim više da popravim porodične odnose. Za njega je porodica na prvom mestu“, rekla je optužena tihim glasom.

„Usamljena je, ali je navikla“

Alijina porodica je na kraju postala njena jedina porodica. Šest meseci pre dečakove smrti, Alijina sestra je zakazala pregled kod dermatologa. „Videla sam da mališan pati, bio je prekriven ekcemom“, rekla je sudu. „Zakazala sam pregled kod Noemi, ona je otišla i terapija je izlečila dete za tri nedelje.“

Ali to nije zaustavilo izolaciju mlade majke, koja je nastavila da ignoriše preporuku pedijatra za hospitalizaciju.