Petogodišnja Lajla Marsland, koja je preminula od meningitisa nakon što je otpuštena iz bolnice.

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Petogodišnja Lajla Marsland preminula je od meningitisa svega nekoliko sati nakon što su je lekari otpustili iz bolnice sa pogrešnom dijagnozom angine, prenosi britanski list "Mirror".

Bolnički fond britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS) priznao je kobnu grešku nakon ovog fatalnog propusta i porodici isplatio odštetu.

Slučaj u kom je bolnica propustila adekvatnu procenu, pravovremenu dijagnostiku i lečenje smrtonosne bakterijske infekcije izazvao je lavinu besa i ogorčenja javnosti.

Petogodišnja Lajla Marsland, koja je preminula od meningitisa nakon što je otpuštena iz bolnice. Foto: Foto: Facebook/lilaslight

Majka predosetila najgore: Lekari ignorisali upozorenja zdravstvene radnice

Tragedija se odigrala krajem decembra 2023. godine, kada je majka Rejčel, koja i sama radi kao medicinska sestra, dovela ćerkicu u bolnicu u Tejmsajdu sa jakim glavoboljama, bolom u vratu i mučninom.

Iako je majka dežurnim lekarima izričito naglasila strah od mogućeg meningitisa, oni su devojčici dijagnostikovali samo upalu krajnika, prepisali joj oralne antibiotike i poslali je na kućno lečenje.

Zatečena bez znakova života: Kobni nemar ugasio mladi život

Sledećeg jutra, Rejčel je svoju ćerkicu zatekla u krevetu bez znakova života.

Ekipa hitne pomoći koja je ubrzo stigla na lice mesta mogla je samo da konstatuje smrt malene Lajle, i to samo dve nedelje pre njenog 6. rođendana.

Nakon pokrenutog pravnog postupka, uprava bolnice priznala je da je devojčica morala da bude hitno hospitalizovana i da odmah primi intravenske antibiotike.

Zvanična istraga je potvrdila da je smrt nastupila usled nelečenog pneumokoknog meningitisa, čemu je direktno doprineo težak nemar medicinskog osoblja.

Bol koja ne prolazi: Fondacija za pomoć deci

"Srce nam se cepa kada znamo da Lajla nije dobila negu kakvu je morala da ima i da su je, u trenutku kada joj je pomoć bila najpotrebnija, potpuno izneverili", poručila je neutešna majka.

Predstavnici bolnice uputili su iskreno izvinjenje porodici, uz obećanje da će promeniti i pooštriti interne protokole.

Porodica je sada posvećena širenju svesti i apeluje na sve roditelje da se nikada ne libe da zatraže drugo lekarsko mišljenje ukoliko posumnjaju u zdravlje svog deteta.

"Ako našim istupanjem uspemo da sprečimo da se ista tragedija dogodi nekom drugom detetu, smrt naše ćerke neće biti potpuno uzaludna", dodala je Rejčel.

U znak sećanja na devojčicu, roditelji su osnovali humanitarnu organizaciju "Lajlino svetlo", koja pruža podršku mališanima suočenim sa gubitkom braće i sestara, a kroz fondaciju je do sada prikupljeno više od 33.000 funti.

Jedan ugašen život, opomena za sve

Lajlinu smrt treba razumeti, jer je ona bolno je podsećanje na to koliko je svaki trenutak važan kada je u pitanju zdravlje deteta i koliko teške mogu biti posledice lekarskog propusta.

Iza ove tragedije nije samo još jedan slučaj pogrešne dijagnoze, već jedan prerano prekinut život, detinjstvo koje nije stiglo da se dogodi i porodica koja će zauvek živeti sa prazninom koju ništa ne može da nadoknadi.

Devojčica koja je trebalo da proslavi šesti rođendan, da odrasta, uči i upoznaje svet, izgubila je život nakon što ozbiljnost njenog stanja nije prepoznata na vreme.