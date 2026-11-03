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Od geopolitičkih protivnika do tajnih stranih zavera, čini se da Rusija svuda vidi zlonamerne uticaje. Međutim, prema rečima jednog istaknutog prokremljskog aktiviste, jedna od potcenjenih pretnji po zemlju dolazi sa sirom na vrhu, a reč je o pici.

Vitalij Borodin, koji predvodi Federalni fond za bezbednost i borbu protiv korupcije, organizaciju blisku Kremlju, pozvao je u utorak ruske škole i univerzitete da uklone picu sa jelovnika svojih kantina, nazivajući ovo jelo zapadnom "mekom moći u kartonskoj kutiji".

"Naše bake su hiljadu godina pekle tradicionalne pite, a sada nam prodaju italijansko pljosnato testo premazano kečapom", napisao je Borodin u objavi na Telegramu.

"Podsećam vas da se Italija nalazi na listi neprijateljskih država i da isporučuje oružje kijevskom režimu", dodao je.

Borodin je tokom godina stekao reputaciju podnošenjem prijava organima za sprovođenje zakona zbog navodnih stranih uticaja. Na njegovoj meti našli su se nezavisni mediji, poznate ličnosti, liberalni aktivisti, pa čak i Deda Mraz, kojeg je takođe označio kao potencijalnog "agenta" zapadnog podrivanja.

"Prvo pica, zatim Noć veštica. I odjednom deca ne mogu da navedu nijedno rusko jelo", naveo je Borodin u objavi na Telegramu.

On je istovremeno pozvao vlasti da zabrane upotrebu neprevedenih stranih reči na natpisima prodavnica i u reklamama, posebno izdvajajući nazive poput "Pizzeria", "Pepperoni" i "Papa John's".

Borba protiv zapadnog uticaja i tradicionalne vrednosti

Borodinovi napadi na picu, kao i njegove ranije inicijative, odražavaju šire odbacivanje zapadnog uticaja na nivou ruske države, uz sve izraženiji kulturni konzervativizam.

U novembru 2022. godine ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim se definiše uloga države u očuvanju "tradicionalnih ruskih duhovnih i moralnih vrednosti", zasnovanih, između ostalog, na kulturnom nasleđu.

1/3 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na Kurilskim ostrvima koje Japan smatra svojom teritorijom Foto: Not reported / WillWest News / Profimedia, Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia